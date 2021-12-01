Profesyoneller gibi fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak tüyolar/ürünler

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve yeni sanat eserlerini görmek; hiç kuşkusuz yaşama sevinci aşılayan şeyler. Peki, ya özel günler? Doğum günü kutlamalarında gelen sürprizler, sevgililer gününde ruh eşinizle yaptığınız etkinlikler ve bunun gibi nice güzel an. İster sosyal medyada paylaşmak ister sadece kendinize saklamak için olsun, bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirmenin keyfi bir başka. Peki, fotoğraf çekmek bu kadar anlamlı bir aktiviteyse ortaya çıkacak kareleri mükemmelleştirmenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz? Siz de hazırladığımız listedeki ürünlerle profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Derlediğimiz listeye bir göz atın ve dikkatinizi çeken ürünleri sakın kaçırmayın!

1. Akıllı telefonuyla harikalar yaratmak isteyenler buraya!

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Düşünün, sahil kenarındasınız ve saatler tam da gün batımını işaret ediyor. Güneş aşağılara inmiş, ufuk çizgisine boylu boyunca uzanmış ve gökyüzünü harika renklere boyayarak sizi fotoğraf çekmeye davet ediyor. Akıllı telefonunuzu çıkarıp hemen bir kare fotoğrafını çekiyorsunuz. Fakat telefonunuz son model bir iPhone değil. Bu yüzden fotoğrafını çektiğiniz gün batımı sahnesiyle çıplak gözle gördüğünüz arasında kocaman bir estetik fark var. Tam da bu noktada devreye giren SANDMARC SM-299 Anamorphic iPhone 8/7 Uyumlu Lens, aradaki bu farkı sıfıra indirmenize yardımcı oluyor.

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2. Fotoğraf çekmek için mükemmel anı bekleyenler, tripodunuz hazır!

Güzel bir fotoğraf çekmek için her zaman sizin doğru ana gitmeniz gerekmez. Bazen siz doğru yerde olursunuz ve o an size gelir. İşte bu gibi durumlarda makinenizi sabitleyecek ve o muhteşem kareyi yakalamanızı sağlayacak bir aparata ihtiyacınız olacak. National Geographic Fotoğraf Tripod Kiti Large NGPH001, tam olarak işinizi görecek harika bir fiyat performans ürünü. Ürünün 48 cm ile 153 cm arasında ayarlanabilen yüksekliğiyle tepeden tırnağa çekimler mümkün.

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3. İşini şansa, çekimini doğal ışığın vicdanına bırakmayanların çantasında bulunması gereken bir ürün.

Güneş tepedeyken doğru ışığı bulmak çok zor değil. Doğru bir açı ve uygun bir konumla mükemmel bir fotoğraf çekebilirsiniz. Peki, ışığın yetersiz olduğu kapalı bir alanda veya bulutlu bir günde ne yapacaksınız? Bu sorunun cevabı gayet açık. Çekim anında yanınızda taşıyacağınız Andoer LED Fotoğraf Işığı ile bu problemi ortadan kaldırabilirsiniz. Bu LED ürün ile istediğiniz renkte ışığı ayarlayabilir, gerekirse destek bir aydınlatma sistemi oluşturabilirsiniz.

Siz de her an mükemmel çekim ortamını hazırlayabilen ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4. "Fotoğraf yine bulanık çıktı." derdine son!

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Telefonla fotoğraf çekmek, rüzgarlı havalarda ve elinizin titrediği zamanlarda oldukça zorlaşır. Uçan bir kuşun fotoğrafını yakalamak için elinizi ister istemez aynı yönde hareket ettirmeniz gerekir. Bu da fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olur. Bu sorunun çözümü de elinizi hareket ettirmenizi önleyecek bir aparattan başka bir şey değil! İşte Dji Osmo Mobile 3 Combo iOS ve Android ile Uyumlu Telefon Sabitleyici Gimbal, bu problemi ortadan kaldıracak.

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5. Bu küçük alet, tam da selfie aşıkları için!

Selfie çekmeden duramayanlar, telefonun ön kamerasını arka kamerasından fazla kullananlar... Merak etmeyin, sizin için de mükemmel bir tavsiyemiz var. Her anını özçekimlerle ölümsüzleştiren fenomen adaylarının bayılacağı MOBAX Ring Light Youtuber Tictok Makyaj Işıklı Telefon Tutucu, bu listenin tabii ki olmazsa olmazı. Bu aparat; şık tasarımı, esnek yapısı ve flash desteğiyle anı istediğiniz açıdan yakalamanıza imkan tanır. Üstelik hafif ve küçük boyutuyla bu ürünü çantanızda her daim bulundurabilirsiniz.

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6. Uygulama filtrelerinden vazgeçemeyenler için harika bir çözüm

Günlük hayatta sosyal medya için çektiğimiz fotoğrafların hemen hepsinde uygulama içi efektlerden ve filtrelerden yararlanıyoruz. Bunlar, kimi zaman fotoğrafı güzelleştirseler de çoğu zaman görselin doğallığını bir hayli bozuyorlar. "Peki, uygulama efektleri ve filtrelerden kaçınarak farklı tarzları yakalamak mümkün mü?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Cevabımız sizi oldukça memnun edecek. Mümkün, hem de sadece başparmağınız boyutundaki bir klipsle! Diid 90x Makro Lens Büyüteç Optik Zoom Mikroskop, size bu olanakları kolayca sağlayacak harika bir ürün. İster balıkgözü ister büyüteç özellikleriyle fotoğraflarınızda daha estetik bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Bu ürün hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın!

7. Kamp yapanlar için değil, ürün pazarlayanlar için harika bir çadır.

"Benim işim e-ticaret ama ürün çekimlerini yaparken güzel kareler yakalayamıyorum." diye şikayet etmenize gerek yok. Bunun için ne bir profesyonele ne bir stüdyoya ihtiyacınız var. Tek bir çadır, fotoğraflarınızı mükemmelleştirmek için yeterli olur. Hayır, ormanlık bir alanda gezintiye çıkmanıza gerek yok. Sadece fotoğraflarınız için harika bir ışık ve düz bir arka plan sağlayan FotoDijital Portatif LED Işıklı Ürün Fotoğraf Çekim Çadırı'ndan bahsediyoruz. Ekonomik fiyatı ve kolay kullanımı ile tam bir fiyat performans ürünü olan çadır, harika fotoğraflarla satışlarınızı hızlandıracak.

Fotoğraflarınızın kalitesini zirveye çıkaracak ürünün detayları burada.

8. Fotoğraflarınızı renklendirmeye ne dersiniz?

Fotoğraflarınızda güneşi kırmızı, gökyüzünü sarı, ağaçları mavi göstermek isteyebilirsiniz. "Doğanın değil, hayal gücümün renklerini kullanmak istiyorum." diye düşünüyorsanız bunlar için Instagram filtrelerine ya da Photoshop'a ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken MIAO LAB 2021 Renk Filtresi Aksesuar Seti'ni almak. İçerisinde birçok ara ve ana renk paletini bulunduran bu ürün; gözünüzün gördüğü renkleri değil, estetik algınızın yerleştirdiği renkleri fotoğraflamanızı sağlayacak.

Ürün hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve bu aksesuar setini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. "Telefonum su geçirmez değil." diye üzülenler, bu ürün tam size göre!

Akıllı telefonunuz hayallerinizi görüntülemede size engel olmasın. "Suyun üzerini merak etmiyorum, ben altıyla ilgiliyim." diyen bir dalgıç ya da "Bütün yazımı denizde geçiriyorum ama suyun altında bir tane fotoğrafım yok." diyen bir tatil aşığı olabilirsiniz. Akıllı telefonunuzu suyun altında bile koruyacak ve harika kareler yakalamanıza imkan tanıyacak Alcase Evrensel Su Geçirmez Cep Telefonu Kılıfı ile bu eğlenceli anları ölümsüzleştirebilirsiniz.

Kullanışlı tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle kalbinizi kazanacak ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

10. Peki, ya kameranız tozlandıysa?



Telefonunuz ya da fotoğraf makineniz son model olsa da bir türlü net görüntüler alamıyor olabilirsiniz. Sırf bu problem için servislere ve hatta yeni ürünlere para vermiş bile olabilirsiniz. Peki, sorunun çözümünün sadece biraz temizlik olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kiwifotos Profesyonel 7'si 1 Arada Kamera Lensi Temizleme Kiti, tüm bu temizlik işlemini kısa sürede halletmenize yardımcı olacak işlevsel bir ürün. Toz üfleyici temizleyici, lense temizleme kalemi, lens için mikrofiber temizleme bezi, dijital ürünler için mikrofiber temizleme bezi, ıslak temizleme bezi, pamuklu çubuk ve saklama çantası ile gelen bu ürün; fotoğraf çekimlerinin vazgeçilmezi olacak.

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