Profesyoneller için geliştirildi

Düşük profilli olarak tasarlanan ürün, 34,4mm yükseklikte ve 65mm genişlikte. Ağırlığı ise, 99 gram ve 500mAh şarj edilebilir dahili pile sahip.

Cihazın yanlarında yumuşak silikon malzemeye yer verilmesi, hem yumuşak kullanım hem de sağlam tutuş hissini sağlıyor. Ayrıca, düşmelere karşı da dayanıklı bir yapıda. Ana tuşların yeterince büyük tasarlandığını ve ortada yer verilen tekerlek için de çelik malzemeden yararlanıldığını belirtelim.

Ürünün kutusunu açtığımızda, mouse’un yanında bir adet USB alıcının, bir de şarj edebilmek için Type-C kablosunun geldiğini görüyoruz. Ürün, 1 dakikalık şarj ile yaklaşık 3 saatlik kullanım sunabiliyor. Tabii burada sizin kullanım tercihlerinize göre sürede değişkenlikler olabileceğini unutmamanız lazım.

Windows ve Mac işletim sistemlerinin yanında, ChromeOS ve Linux desteği de sunan mouse, gerek gündelik ihtiyaçlarınız, gerek işleriniz, gerekse de okul ihtiyaçlarınız için güzel performanslar sunuyor.

Zaten kablolardan bağımsız olarak alıcısıyla 10 metre mesafede çalışabilen mouse, aynı zamanda zemin bağımsız olarak da hareket edebiliyor. Bu ne demek derseniz, kısaca açıklayalım. Bu mouse’u kullanırken bir mouse pad, ahşap bir zemin ya da seramik bir zemin zorunluluğu yok. Bu zeminler ve hatta cam da dahil pek çok farklı zeminde rahatlıkla çalışabiliyor. Zaten ürünün isminde yer verilen “Anywhere” (Herhangi bir yer) takısı da işte buradan geliyor.