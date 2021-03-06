Profesyoneller için geliştirildi

Düşük profilli olarak tasarlanan ürün, 34,4mm yükseklikte ve 65mm genişlikte. Ağırlığı ise, 99 gram ve 500mAh şarj edilebilir dahili pile sahip.
Cihazın yanlarında yumuşak silikon malzemeye yer verilmesi, hem yumuşak kullanım hem de sağlam tutuş hissini sağlıyor. Ayrıca, düşmelere karşı da dayanıklı bir yapıda. Ana tuşların yeterince büyük tasarlandığını ve ortada yer verilen tekerlek için de çelik malzemeden yararlanıldığını belirtelim.
Ürünün kutusunu açtığımızda, mouse’un yanında bir adet USB alıcının, bir de şarj edebilmek için Type-C kablosunun geldiğini görüyoruz. Ürün, 1 dakikalık şarj ile yaklaşık 3 saatlik kullanım sunabiliyor. Tabii burada sizin kullanım tercihlerinize göre sürede değişkenlikler olabileceğini unutmamanız lazım.
Windows ve Mac işletim sistemlerinin yanında, ChromeOS ve Linux desteği de sunan mouse, gerek gündelik ihtiyaçlarınız, gerek işleriniz, gerekse de okul ihtiyaçlarınız için güzel performanslar sunuyor.
Zaten kablolardan bağımsız olarak alıcısıyla 10 metre mesafede çalışabilen mouse, aynı zamanda zemin bağımsız olarak da hareket edebiliyor. Bu ne demek derseniz, kısaca açıklayalım. Bu mouse’u kullanırken bir mouse pad, ahşap bir zemin ya da seramik bir zemin zorunluluğu yok. Bu zeminler ve hatta cam da dahil pek çok farklı zeminde rahatlıkla çalışabiliyor. Zaten ürünün isminde yer verilen “Anywhere” (Herhangi bir yer) takısı da işte buradan geliyor.
Ürün, örneğin kod yazan kullanıcılar için de ideal. Zira elektromanyetik MagSpeed kaydırma tekerleği, 1 saniyede 1000 satır kaydıracak kadar yüksek bir hıza sahip. Bu özellik, tabii ki pek çok farklı meslek dalında da işe yarar bir detay olarak gösterilebilir. Tekerin hemen üzerinde yer alan tuş yardımıyla da çalışma modunu değiştirebiliyorsunuz.
Logitech MX Anywhere 3’ten tam anlamda verim alabilmek için PC’nize Logitech Options yazılımını kurmanızı tavsiye ederiz. Böylece hız değerlerinden tuşlara yapılacak özel atamalara kadar pek çok düzenleme yapabilirsiniz. Kablosuz mouse’u, istekleriniz doğrultusunda Adobe Photoshop, Premier ya da Microsoft Excel gibi programlarda daha rahat kullanabilmek için özelleştirebilirsiniz. Hem Windows hem de Mac tarafında bu destek sunuluyor.
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