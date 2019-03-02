Profesyonellerden mimar adaylarına tavsiye: Yatkınlığınıza göre yol çizin

Seminerde yaptıkları çalışmaları, yürüttükleri projeleri hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulunacaklarını ifade eden Mimar Levent Çırpıcı, "Onlara bir ufuk verebilmek, cesaretlendirmek için faaliyetlerimizi nasıl sürdürüyoruz, ben ve ortaklarım neler yapıyor, mimari tasarımcılar hayata nasıl yaklaşıyor; onların sonuçlarıyla buluşturacağız" dedi.

İstinye Üniversitesi öğrencileri, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 'Mimarlarla Buluşmalar' seminerlerinde Türkiye’nin önde gelen mimarlarıyla bir araya geliyor.

Öğrencilerin teorik olarak aldıkları eğitimler ile profesyonellerin çalışma şekillerini karşılaştırdıklarını belirten Mimar Çırpıcı, seminerde anlatılacak olanların bu yol seçme çabalarına katkıda bulunacağının da altını çizdi.

"MİMAR ADAYLARI YATKINLIKLARINI BİLMELİ"

Çoğu alanda olduğu gibi mimarlıkta da rekabetin artacağını belirten Çırpıcı "O yüzden mimar adayları yatkınlık ölçmeye yönelsinler. Mimar olabilirsiniz ama mimarinin birçok skalası var. Örneğin bazılarının daha küçük ölçeklerde örneğin mutfak, banyo gibi detaylarda çalışma yatkınlığı olabilir. Bunların üzerine eğilmeleri daha mutlu bir meslek yaşamına sebep olabilir. Bir diğeri mimarinin temsil edilmesi biçimi olan çizim, detay, görsel çalışmalar, modelleme gibi alanlarda da yatkınlıklarını ölçüp, o alanlardan birinde daha faydalı olacağını düşünüp o alana yönelmesi lazım" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Çırpıcı "Beslenme açısından İstanbul'da olmaları çok önemli bir avantaj, çok iyi bir coğrafyadalar. Gerisi kendi ısrarları" şeklinde açıklamada bulundu.