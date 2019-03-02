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Profesyonellerden mimar adaylarına tavsiye: Yatkınlığınıza göre yol çizin

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Mimarlarla Buluşmalar' seminerinin ilkinde konuşan Mimar Levent Çırpıcı, mimar adaylarına yatkınlıklarına göre yol çizmeleri tavsiyesinde bulundu.

Profesyonellerden mimar adaylarına tavsiye: Yatkınlığınıza göre yol çizin

İSTANBUL,(DHA) -İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Mimarlarla Buluşmalar' seminerinin ilkinde konuşan Mimar Levent Çırpıcı, mimar adaylarına yatkınlıklarına göre yol çizmeleri tavsiyesinde bulundu.

İstinye Üniversitesi öğrencileri, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 'Mimarlarla Buluşmalar' seminerlerinde Türkiye’nin önde gelen mimarlarıyla bir araya geliyor.

Programa katılan öğrenciler aktif çalışan mimarların çalışma yöntemlerini, tecrübelerini ve alana dair düşüncelerini öğrenme fırsatı yakalıyor. Mimarların çalışma yöntemlerini ve proje esnasında işledikleri süreçleri öğrenen öğrenciler, mesleki vizyonlarını genişletme şansı yakalıyor.

Bu kapsamda 14 hafta sürecek olan program Mimar Levent Çırpıcı’nın semineriyle başladı.

Seminerde yaptıkları çalışmaları, yürüttükleri projeleri hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulunacaklarını ifade eden Mimar Levent Çırpıcı, "Onlara bir ufuk verebilmek, cesaretlendirmek için faaliyetlerimizi nasıl sürdürüyoruz, ben ve ortaklarım neler yapıyor, mimari tasarımcılar hayata nasıl yaklaşıyor; onların sonuçlarıyla buluşturacağız" dedi.

Öğrencilerin teorik olarak aldıkları eğitimler ile profesyonellerin çalışma şekillerini karşılaştırdıklarını belirten Mimar Çırpıcı, seminerde anlatılacak olanların bu yol seçme çabalarına katkıda bulunacağının da altını çizdi.

"MİMAR ADAYLARI YATKINLIKLARINI BİLMELİ"

Çoğu alanda olduğu gibi mimarlıkta da rekabetin artacağını belirten Çırpıcı "O yüzden mimar adayları yatkınlık ölçmeye yönelsinler. Mimar olabilirsiniz ama mimarinin birçok skalası var. Örneğin bazılarının daha küçük ölçeklerde örneğin mutfak, banyo gibi detaylarda çalışma yatkınlığı olabilir. Bunların üzerine eğilmeleri daha mutlu bir meslek yaşamına sebep olabilir. Bir diğeri mimarinin temsil edilmesi biçimi olan çizim, detay, görsel çalışmalar, modelleme gibi alanlarda da yatkınlıklarını ölçüp, o alanlardan birinde daha faydalı olacağını düşünüp o alana yönelmesi lazım" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Çırpıcı "Beslenme açısından İstanbul'da olmaları çok önemli bir avantaj, çok iyi bir coğrafyadalar. Gerisi kendi ısrarları" şeklinde açıklamada bulundu.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN MİMARLARI KATILIYOR

Türkiye’nin önde gelen mimarlarının katılımıyla gerçekleşecek programda Levent Çırpıcı, Can Çinici, Cem Sorguç, Boğaçhan Dündaralp, Emre Torbaoğlu, Emre Erkal, Özgür Bingöl, Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar, Ömer Selçuk Baz, Erhan Vural, Ahmet Vural, Ahmet Alataş ve Emir Drahşan seminer verecek.

Programın son iki haftasında So Mimarlık’tan Sevince Bayrak ile Oral Göktaş ve PAB Mimarlık’tan Pınar Gökbayrak ile Burçin Yıldırım öğrencilerle bir araya gelecek.

Profesyonellerden mimar adaylarına tavsiye: Yatkınlığınıza göre yol çizinProfesyonellerden mimar adaylarına tavsiye: Yatkınlığınıza göre yol çizinProfesyonellerden mimar adaylarına tavsiye: Yatkınlığınıza göre yol çizin

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