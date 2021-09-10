Profesyonellere ve oyunseverlere yönelik yeni monitörleri tanıttı

Başka bir deyişle, fotoğraf, video ve grafikle ilgili alanlarda çalışan içerik oluşturucular için tasarlanmıştır. VESA Sertifikalı HDR400 desteğine sahip UHD ekranlı 27 inç IPS ekrana sahip.

Yeni monitör aynı zamanda Energy Star 8.0 ve Thunderbolt 4.0 yerleştirme ekran bağlantı noktasıdır. Ayrıca marka, monitörü aynı zamanda iş yeriniz gibi davranan üretken bir hub olarak işlev görecek ve 40 Gbps’ye kadar görüntü ve veri taşıyan ve dizüstü bilgisayarınıza 100W’a kadar güç sağlayan Thunderbolt 4.0 giriş ve çıkışı dahil olmak üzere birden fazla USB 3.2’ye sahip tek kablo yerleştirme çözümü . Yeni tek kablolu bağlantı istasyonunun yanı sıra, yeni profesyonel monitör ayrıca entegre hoparlörlerle birlikte geliyor.

Lenovo G27e-20 ve G24e-20



Profesyonel ekranın yanı sıra Lenovo, yeni tüketici G serisi oyun monitörleri serisinde iki yeni monitör de piyasaya sürdü. Bunlar, oyunculara uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitim için de kullanılabilecek sürükleyici bir PC oyun deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Bir oyun ekranı olmasına rağmen, rekabetçi bir fiyata yetenekli bir monitör isteyen genç profesyoneller için yüksek performans ve kalite sunuyor.

Her iki yeni oyun monitörü de sorunsuz, düşük gecikmeli, yırtılmasız bir oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip. Monitörler ayrıca, rekabetçi oyunlar için harika olan 100Hz yüksek yenileme hızı panellerine (120Hz hız aşırtma desteği ile) sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi, G27e-20 27 inç ekrana sahipken G24e-20 daha küçük 23,8 inç panele sahip. Her ikisi de renk doğruluğunu artırmak için 300 nit parlaklık ve yüzde 95 sRGB renk gamı ​​sunar ve FHD çözünürlüklü VA panellerdir.

ThinkVision P27u-20 profesyonel monitör, Aralık 2021’de 769 ABD Doları fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Öte yandan, G serisi oyun monitörleri, 27 inçlik model 239 ABD Doları ve 24 inçlik model 209 ABD Doları fiyatla önümüzdeki ay Ekim ayında piyasaya sürülecek. Daha sonra ise Avrupa pazarında yer alacak.

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