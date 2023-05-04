HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Profiline girenler gördüklerinde şaşırdı! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken görüntü

Profiline girenler gördüklerinde şaşırdı! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken görüntü

04.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabının mavi tiki kaldırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter profiline girenler, mavi tikinin kaybolduğunu görünce şaşırdı. Kılıçdaroğlu'nun mavi tikini, profil fotoğrafını iki defa üst üste değiştirmesi nedeniyle kaybettiği söyleniyor. İşte detaylar...

Profiline girenler gördüklerinde şaşırdı! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken görüntü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımlarda bulunan liderlerden biri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabı, şimdi ise bir 'mavi tik' gelişmesiyle gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabının mavi tiki kaldırıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, MAVİ TİKİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki mavi tikinin, profil fotoğrafını iki defa üst üste değiştirmesi nedeniyle kaldırıldığı söyleniyor.

kemal kılıçdaroğlu1

Aktarılan bilgilere göre, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabının kapak ve profil fotoğraflarında değişiklik yapıldı. Siyah tonların kullanıldığı kapak ve profil fotoğrafı eklendi.

Ancak siyah tonlarının kullanıldığı kapak ve profil fotoğrafı kullanıcılardan eleştiri aldı.

Kılıçdaroğlu'dan 4 saniyelik video! 9 kelimeyle bu mesajı verdi Kılıçdaroğlu'dan 4 saniyelik video! 9 kelimeyle bu mesajı verdi

Eleştirilerin ardından bir değişiklik daha yapıldı. Kapak fotoğrafı aynı kaldı ancak profil fotoğrafı değiştirildi ve renkli hale geri getirildi.

kemal kılıçdaroğlu

Üst üste iki defa yapılan bu değişikliğin Twitter'da kural ihlaline neden olduğu söyleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp literatürüne girmişti... O profesöre rezidans yakınında saldırıTıp literatürüne girmişti... O profesöre rezidans yakınında saldırı
Dünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıtDünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıt
11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Twitter mavi tik

En Çok Okunan Haberler

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi

Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme!

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme!

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

İlginizi Çekebilir

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.