Profiline girenler gördüklerinde şaşırdı! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken görüntü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımlarda bulunan liderlerden biri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabı, şimdi ise bir 'mavi tik' gelişmesiyle gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabının mavi tiki kaldırıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, MAVİ TİKİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki mavi tikinin, profil fotoğrafını iki defa üst üste değiştirmesi nedeniyle kaldırıldığı söyleniyor.

Aktarılan bilgilere göre, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabının kapak ve profil fotoğraflarında değişiklik yapıldı. Siyah tonların kullanıldığı kapak ve profil fotoğrafı eklendi.

Ancak siyah tonlarının kullanıldığı kapak ve profil fotoğrafı kullanıcılardan eleştiri aldı.

Eleştirilerin ardından bir değişiklik daha yapıldı. Kapak fotoğrafı aynı kaldı ancak profil fotoğrafı değiştirildi ve renkli hale geri getirildi.

Üst üste iki defa yapılan bu değişikliğin Twitter'da kural ihlaline neden olduğu söyleniyor.



