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Prof.Mıstık grip henüz salgın halde değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

MEDICANA Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.

Serkan AKKUŞ BURSA,(DHA) MEDICANA Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, grip hastalığının henüz salgın halde olmadığını belirterek,Özellikle gebeler, 65 yaş üzerinde olanlar, kronik akciğer, kalp rahatsızlığı veya diyabeti olanlarda bu hastalığın seyri çok ciddi olabilir. Kronik astım olan bir hasta grip olduğu zaman bu hastada zatürre olma ve ciddi hastalıklara yakalanma riski biraz daha fazladır dedi. Prof. Dr. Reşit Mıstık, vatandaşların grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını karıştırdığını belirterek, Gribin en önemli özelliği aniden başlaması, üşüme, titreme, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, eklem ve kas ağrılarıdır. Grip hastalığı aniden bastırır ancak soğuk algınlığının belirtileri daha hafif, burun tıkanıklığı, hafif kırgınlıktır. Soğuk algınlığında çok ateş olmaz, burun akıntısı ve nadir olarak da hafifi öksürük görülür açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın henüz salgın olduğuna dair bir açıklama yapmadığının altını çizen Mıstık, Dünya Sağlık Örgütü, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve İsrail'de grip aktivitesinin olduğunu açıklandı. Salgın olabilmesi için her yıl görünen orandan daha fazla görülmüş olması gerekiyor şeklinde konuştu. Gribin özellikle kronik hastalar için önemsenmesi gereken bir hastalık olduğuna dikkat çeken Mıstık, grip hastalığında ilk 48 saatin önemine vurgu yaparak, Gribin şu an dünyada 2 ilacı var ve bunlardan biri Türkiye'de mevcut. Grip tanısı koyduğumuz hastalara ve yakınlarına bu ilaçtan veriyoruz. Grip başlar başlamaz ilk 48 saat içinde müdahale ettiğimizde daha kısa sürede gerileyebilir. Özellikle gebeler, 65 yaş üzerinde olanlar, kronik akciğer,kalp rahatsızlığı veya diyabeti olan hastalarda bu hastalığın seyri çok ciddi olabilir. Kronik astım olan bir hasta grip olduğu zaman bu hastada zatürre olma ve ciddi hastalıklara yakalanma riski biraz daha fazladır dedi. Prof. Dr.Mıstık, sözlerini şöyle sürdürdü Grip aşısı olarak, gribe karşı önlem alınabilir. Önceki sene gelişen virüsün tipine göre aşı yapılır. Aşının içinde A, B ve domuz gribine karşı en az 4 tip virüs var. Bu sayede önceki sene dolaşan virüse karşı kişiyi koruyabiliyor. Çevremizde grip olan bir kişi varsa doktor kontrolünde ilaçla koruma alabiliriz. Mevsimine göre giyinmek, düzenli beslenmek, kronik hastalığı olanların grip mevsiminde açık alanda maske takarak dolaşması ve kalabalık yerlerden uzak durması gribe karşı alınabilecek temel önlemlerdendir. Bu sene, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından 2009'daki domuz gribi gibi isimlendirilmiş bir grip türü yok. Ancak halk arasında gribin etkilerine bağlı olarak, üzerinden gergedan geçmiş gibi hisseden vatandaşlar güzel bir benzetme yapmış olabilir. Gribin halk arasındaki diğer bir adı da paçavra hastalığıdır, çünkü insanı paçavra gibi yapar.

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