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Progesteron hormonu hakkında merak edilenler

29.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Progesteron hormonu hakkında merak edilenler

Progesteron, kadınların vücudunda salgılanan hamilelik hormonudur. Peki sadece kadınlarda mı bulunur? Progesteron hormonunun hamilelikteki rolü nedir? İşte progesteron hormonu hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik...

Progesteron, sağlıklı üremeye yardımcı olan bir hormondur. Kadınlarda her ay adet görülmesini sağlar. Erkeklerde ise testosteron oranını düzenler. Progesteron düşüklüğünde adet gecikmeleri yaşanabilir. C vitamini, soya sütü gibi içerisinde progesteron hormonu bulunan gıdalar tüketmek hormon seviyesini yükseltir.

Progesteron Hormonu Ne İşe Yarar?

Progesteron hormonu, kadınları hamilelik dönemine hazırlayan bir hormondur. Sağlıklı ve üreme yaşına gelmiş her kadının yumurtalıkları tarafından salgılanır. Her ay ovulasyon döneminde yumurtalıklar tarafından üretilen bu hormon, adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur. Bir diğer önemli görevi ise rahim duvarını ve rahmi hamileliğe hazır hale getirmektir. Döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yapışmasını sağlar. Rahim duvarı yeteri kadar kalın değilse embriyo tutunamaz ve ölür. Böbrek üstü adrenal bezlerde sentezleme işlemine yardımcı olan progesteron hormonunun aynı zamanda sinir sisteminde de bulunduğu bilinir. Erkek vücudunda da testosteron oranını ve sperm sayısını düzenler. Yani sadece kadınlara özgü olmayan bu hormon, her sağlıklı insanın vücudunda bulunur.

Progesteron Düşüklüğü ve Sebepleri Nelerdir?

Progesteron, hamileliğe yardımcı bir hormon olduğu için oranı düşük olduğu zaman rahim duvarı yeteri kadar kalınlaşmaz ve hamilelik görülmez. Gebelik sırasında ise progesteron düşüklüğü yaşanması gebelerde kanama veya düşük riski oluşturabilir. Progesteron hormonu düşük olduğunda adet düzensizliği, düzensiz kanamalar, baş ağrısı veya şiddetli kanama belirtileri ile karşılaşabilirsiniz.

Progesteron değerinin düşük olması şiddetli belirti görmediğiniz sürece tehlike oluşturmaz. Progesteron düştüğü zaman östrojen hormonu ağır basar. Bu durum kilo alımına, depresyona ve safra kesesi sorunlarına yol açabilir. Genellikle hormon seviyesinin düşük olması sağlıksız beslenmeye ve kan değerlerinin düşüklüğüne bağlıdır. Çeşitli ilaçlarla veya gıda takviyesiyle progesteron hormonu yükseltilebilir.

Progesteron Nasıl Yükseltilir? Hangi Gıdalar Tüketilmelidir?

Progesteron hormonunun yükseltilmesi için menopoz dönemindeki kadınlara hormon tedavisi uygulanır.

Hormon seviyesini arttırmak için başvurulan bir diğer yöntem ise içerisinde progesteron hormonu bulunduran doğal gıdalar tüketmektir. C vitamini, E vitamini, lif bakımından zengin yeşillikler, soya sütü, protein, dereotu, ceviz, üzüm, çinko, kabuklu deniz ürünleri ve içerisinde bol miktarda arginin bulunduran soya fasulyesi, hindi eti, fıstık, süt, nohut ve kabak çekirdeği yemek, progesteron hormon seviyesini yükseltir.

Progesteron Oranı Kaç Olmalıdır?

Progesteron testi kan değerlerine bakılarak yapılır. Yapılan testler menstrual döneme göre farklılık gösterse de, aşağıdaki verilen değerler normal düzeyde sayılabilir.

Adet kanamasının ilk günü : 0,2-1,4ng/ml
Yumurtlama döngüsü (14 gün) : 4-25ng/ml
Menopoz : 0,1-0ng/ml
Hamileliğin ilk dönemi :11,2-90ng/ml
Hamileliğin ikinci dönemi :25,6-89,4ng/ml
Hamileliğin son dönemi :48-90ng/ml

Erkeklerde, çocuklarda ve menopoz dönemindeki kadınlarda ise progesteron oranı, gebelere göre oldukça azdır. Progesteron hormonu adet günlerinin her birinde farklı değerler alır. Zirve yaptığı zaman ise adet döneminden 7 gün öncedir.

Progesteron Hormonunun Yan Etkileri Nelerdir?

  • Progesteron hormon tedavisi kontrollü bir şekilde ilerlemelidir. Meme kanseri, beyin kanaması, karaciğer hastalığı, kısmi felç ve kalp krizi geçiren hastalara hormon tedavisi uygulanmaz.
  • Gebelik döneminde düzenli bir şekilde artan progesteron hormonu, mide bulantısı, baş dönmesi, yorgunluk, vajinal akıntı, kusma, ishal, kabızlık, eklem ve kemik ağrıları gibi hamilelik belirtileri meydana getirebilir.
  • Bunlar haricinde fazla hormon salgılanması memede yumru oluşumuna, nefes darlığı, koordinasyon zayıflığı, konuşma zorluğuna ve şiddetli migrene yol açabilir. Bu rahatsızlıkları yaşadığınızda doktora görünmenizi tavsiye ederiz.

Hamilelikte Progesteron Hormonu

  • Progesteron hormonu hamileliği ilk üç ayında önemli rol oynar. Embriyonun rahim duvarına tutunabilmesi ilk aylarda çok önemlidir. Progesteron oranında azalma olursa rahim duvarı incelebilir. Embriyo tutunmakta güçlük çekebilir hatta düşük yaşanabilir.
  • Progesteron hormonunun aynı zamanda bebeğin beyin gelişimine yardımcı olduğu bazı araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır.
  • 1950 li yıllarda yapılan bazı testlerde ise, düşük riski yaşayan gebelerin progesteron hormon tedavisi ile bu riski atlattıkları, başarılı bir hamilelik geçirip sağlıklı bebekler dünyaya getirdiği sonucuna varılmıştır.

Progesteron Hormonunun Faydaları Nelerdir?

  • Progesteron, anti-inflamatuar bir hormondur. Yani doğal antibiyotiktir. İltihaplarla savaşır, oluşumlarını önler. Progesteron hormonu özellikle erkeklerde kilo alımını engeller. Yapılan araştırmalara göre obezite riski taşıyan erkek bireylerin vücudundaki progesteron oranının normalden çok daha az olduğu gözlemlenmiştir.
  • Menopozdan sonra kadınlarda tansiyon düşüklüğü görülür. Progesteron hormonu kan basıncını düzenleyerek küçük tansiyonun yükselmesini engeller.
  • Progesteron hormonu, kemik büyümesini uyarma özelliğine sahiptir. İnsan kemik hücrelerinde bulunan progesteron kemik oluşumuna ve kırkların kolay kaynamasına yardımcı olur.
  • Kansere karşı vücudu koruma altına alır. Menopozdan önceki yıllarda adet kanaması sırasında endometriumdan hücreler dökülür. Menopoz başladığında bu hücreler rahim içinde kalır ve fazlası kansere yol açar. Menopoza giren kadınlara progesteron hormonu takviye edilerek kanser riski azaltılmaya çalışılır.
  • Amigdalada (beynin bir bölümü)bulunan progesteron hormonunun, farelere yapılan bir test ile anksiyeteyi ciddi oranda azalttığı ispat edilmiştir. Bir diğer araştırmada ise, progesteron hormon oranı düşük olan 8 kadının uyuma problemi yaşadığı ve hormon tedavisinden sonra uyku düzenlerinin normale döndüğü gözlemlenmiştir.
  • Progesteron hormonu ciltteki yaraları onarır ve saç dökülmesini engeller.
  • Progesteron hormonu sinir sistemini korur. Hücre zarlarının bütünlüğünü ve işlevini geliştirir.

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