Progesteron hormonu hakkında merak edilenler

Progesteron, sağlıklı üremeye yardımcı olan bir hormondur. Kadınlarda her ay adet görülmesini sağlar. Erkeklerde ise testosteron oranını düzenler. Progesteron düşüklüğünde adet gecikmeleri yaşanabilir. C vitamini, soya sütü gibi içerisinde progesteron hormonu bulunan gıdalar tüketmek hormon seviyesini yükseltir.

Progesteron Hormonu Ne İşe Yarar?

Progesteron hormonu, kadınları hamilelik dönemine hazırlayan bir hormondur. Sağlıklı ve üreme yaşına gelmiş her kadının yumurtalıkları tarafından salgılanır. Her ay ovulasyon döneminde yumurtalıklar tarafından üretilen bu hormon, adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur. Bir diğer önemli görevi ise rahim duvarını ve rahmi hamileliğe hazır hale getirmektir. Döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yapışmasını sağlar. Rahim duvarı yeteri kadar kalın değilse embriyo tutunamaz ve ölür. Böbrek üstü adrenal bezlerde sentezleme işlemine yardımcı olan progesteron hormonunun aynı zamanda sinir sisteminde de bulunduğu bilinir. Erkek vücudunda da testosteron oranını ve sperm sayısını düzenler. Yani sadece kadınlara özgü olmayan bu hormon, her sağlıklı insanın vücudunda bulunur.