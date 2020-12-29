Progesteron hormonu hakkında merak edilenler

Progesteron hormonu, kadınları hamilelik dönemine hazırlayan bir hormondur. Sağlıklı ve üreme yaşına gelmiş her kadının yumurtalıkları tarafından salgılanır. Her ay ovulasyon döneminde yumurtalıklar tarafından üretilen bu hormon, adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur. Bir diğer önemli görevi ise rahim duvarını ve rahmi hamileliğe hazır hale getirmektir. Döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yapışmasını sağlar. Rahim duvarı yeteri kadar kalın değilse embriyo tutunamaz ve ölür. Böbrek üstü adrenal bezlerde sentezleme işlemine yardımcı olan progesteron hormonunun aynı zamanda sinir sisteminde de bulunduğu bilinir. Erkek vücudunda da testosteron oranını ve sperm sayısını düzenler. Yani sadece kadınlara özgü olmayan bu hormon, her sağlıklı insanın vücudunda bulunur.

Progesteron, sağlıklı üremeye yardımcı olan bir hormondur. Kadınlarda her ay adet görülmesini sağlar. Erkeklerde ise testosteron oranını düzenler. Progesteron düşüklüğünde adet gecikmeleri yaşanabilir. C vitamini, soya sütü gibi içerisinde progesteron hormonu bulunan gıdalar tüketmek hormon seviyesini yükseltir.

Progesteron Düşüklüğü ve Sebepleri Nelerdir?

Progesteron, hamileliğe yardımcı bir hormon olduğu için oranı düşük olduğu zaman rahim duvarı yeteri kadar kalınlaşmaz ve hamilelik görülmez. Gebelik sırasında ise progesteron düşüklüğü yaşanması gebelerde kanama veya düşük riski oluşturabilir. Progesteron hormonu düşük olduğunda adet düzensizliği, düzensiz kanamalar, baş ağrısı veya şiddetli kanama belirtileri ile karşılaşabilirsiniz.

Progesteron değerinin düşük olması şiddetli belirti görmediğiniz sürece tehlike oluşturmaz. Progesteron düştüğü zaman östrojen hormonu ağır basar. Bu durum kilo alımına, depresyona ve safra kesesi sorunlarına yol açabilir. Genellikle hormon seviyesinin düşük olması sağlıksız beslenmeye ve kan değerlerinin düşüklüğüne bağlıdır. Çeşitli ilaçlarla veya gıda takviyesiyle progesteron hormonu yükseltilebilir.

Progesteron Nasıl Yükseltilir? Hangi Gıdalar Tüketilmelidir?

Progesteron hormonunun yükseltilmesi için menopoz dönemindeki kadınlara hormon tedavisi uygulanır.

Hormon seviyesini arttırmak için başvurulan bir diğer yöntem ise içerisinde progesteron hormonu bulunduran doğal gıdalar tüketmektir. C vitamini, E vitamini, lif bakımından zengin yeşillikler, soya sütü, protein, dereotu, ceviz, üzüm, çinko, kabuklu deniz ürünleri ve içerisinde bol miktarda arginin bulunduran soya fasulyesi, hindi eti, fıstık, süt, nohut ve kabak çekirdeği yemek, progesteron hormon seviyesini yükseltir.