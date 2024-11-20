Prognoz nedir, ne demek? Tıpta prognoz ne anlama gelir?

Genel olarak tıp alanında kullanılan çeşitli hastalıkların ya da tıbbi malzemelerin ismi Latince kökenli kelimelerden oluşur. Günlük hayatta Latince konuşulmamasına rağmen dünya çapında ortak bir tıp dili oluşturmak amacıyla bu alanda kullanılmaktadır. Doktorlar ve bilim insanları farklı ana dillere sahip olsalar da ortak tıp dili ile aralarında iletişim de daha etkin bir hâle gelir.

Prognoz nedir?

Önceden bilmek, ön görmek anlamlarına karşılık gelen prognoz kelimesi, bir durumu önceden belirleyebilmek anlamındadır. Doktorlar, hasta için belirlenecek olan tedavi yöntemleri sonucunda hastanın ileri süreçte hastalığının yeniden ortaya çıkmasını ya da daha kötü hâle gelerek ilerlemesini engelleme amacındadır.

Gerçekleştirilen türlü testler ve tetkikler sonucunda görülen veriler iyi prognoz olarak adlandırıldıysa gelecek dönemde hastalığın yeniden rotaya çıkma riskinin olmadığı anlamına gelir.

Prognoz ne demek?

Latince bir terim olan ve tıp dilinde kullanılan prognoz, bir hastalığın seyri konusunda tahminde bulunma ve iyileştirme şansı olup olmadığı anlamında kullanılır. Geç Latince dilinde tam karşılığı önceden bilmektir. Türkçe’deki karşılığı ise öngörüdür.

Yunanca'da prognosis kelimesi prognoz kelimesinin kökenidir. Ancak yaygın kullanımı Latince dilindeki prognoz kelimesidir ve tıp literatüründe bilim insanları ve doktorlar arasındaki ortak dilde kullanılır.

Tıpta prognoz ne anlama gelir?

Tıp literatüründe prognoz bir terim olarak bir hastanın uygulanacak olan tedaviye nasıl yanıt vereceğinin yöntemlerini araştırmak ile ilgilidir. Tüm testler ve gözlemlenen belirtiler sonucunda olumlu bir tedavi süreci ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda gözlenen çeşitli olumsuz belirtiler standart tedavi ya da testlerin hastalık sürecinde faydalı ve başarılı olmadığı sonucuna da varılabilir.

Ait olduğu Geç Latince dilinde prognoz kelime anlamı olarak önceden bilme bir şeyi önceden görme ya da tahmin etme gibi anlamlarda kullanılır. Tıp dilinde ise prognoz bir hastalığın tedavi sürecinde yapılan testler ve tedavi süreçleri ile tedavinin yarayıp yaramayacağını belirleme durumunu ifade eder.