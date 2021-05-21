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Programı bitiyor mu? Demet Akalın'a bir darbe de Seren Serengil'den geldi: "Televizyonda olamaz..."

21.05.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söylemezsem Olmaz"ın sunucularından Seren Serengil, bu kez Alişan ve Demet Akalın ikilisini hedef aldı. İkiliye "Demode" diyen Seren Serengil'e henüz bir cevap gelmedi.

Programı bitiyor mu? Demet Akalın'a bir darbe de Seren Serengil'den geldi: "Televizyonda olamaz..."

Seren Serengil, uzun bir süredir yaptığı magazin yorumculuğu işine bu sezon "Söylemezsem Olmaz"da devam ediyor. Yaptığı gaflar, ilginç çıkışlar ve garip açıklamalarla sürekli gündemde kalmayı da başarıyor. Programda ünlü isimleri ağır bir şekilde eleştiren Seren Serengil, son olarak ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan'a verdi veriştirdi. İddiaya göre, hafta içi her gün "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programını sunan ünlü şarkıcılar, haziran ayında ekrana veda edecek. Sık sık "Yapamazlar diyenlere inat aylardır ekrandayız." mesajı veren Alişan'ın bu duruma üzüldüğü konuşuluyor. "Söylemezsem Olmaz"ın diğer sunucusu Arto'nun söylediğine göre, yeni sezonda Demet Akalın ve Alişan'ın yerine Seda Sayan ekranda olacak.

"Demode"

Seren Serengil

Ayrıca, Demet Akalın'ın programın ratingi artsın diye Şevval Şahin'le polemiğe girdiğini de iddia ettiler. Seren Serengil, fabrikasyon programları eleştirerek, "Herkes televizyonda olamaz. Şarkı söylemekle ilgili bir durum değil. Kendini seyrettireceksin, dinlettireceksin." diyerek Demet Akalın ve Alişan'ı topa tuttu.

Demet Akalın Alişan

"Demode kaldılar. Bunlar 1990'lı yılların programı." diyen Seren Serengil, Demet Akalın'a "O Ses Türkiye" tarzı bir programın gideceğini söyledi.


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Demet Akalın Seren Serengil
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