Proje hazırlandı! 1700 yıllık Roma Hipodromu, İstanbul'a kazandırılacak

Sultanahmet Meydanı altında bulunan ve Antik Roma döneminden kalan hipodromun turizme kazandırılması için girişimler hızlandı. İBB, hipodrom için hazırladığı projeyi ilgili kuruma sundu. Bir 700 yıllık kültür mirasının, turizm açısından çok önemli olacağı ifade edilirken 7-8 bin metrekarelik alanın kullanılabileceği ifade edildi. Öte yandan çalışmalar başladığı takdirde, Osmanlı eserlerinin zarar görüp görmeyeceği ise tartışma konusu oldu...

PROJE, BAKANLIĞA SUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültürel bir mirası İstanbullulara kazandırmaya hazırlanıyor. Sultanahmet Meydanı’nın altında bulunan Antik Roma İmparatorluğu’nun gün yüzüne çıkartılması için harekete geçen İBB, hazırlanan projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sundu. Karar'da yer alan habere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Büyük Hipodrom için "Kent ekonominize kazandırılmalı" derken Hipodromunun 'Spina' duvarının ayakta olduğunu ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından restorasyon için bir yanıt alamadıklarını söylemişti.

"OSMANLI ESERLERİNE ZARAR VERİLECEK" TARTIŞMASI

İBB’nin projesi, sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Eleştirilerde, İBB’nin Sultanahmet’teki Osmanlı mirası eserlere zarar vereceği belirtilirken Büyükşehir Belediyesi bunu reddediyor. Konula ilgili açıklamalarda bulunan Polat “Alanın bir kamu kurumuna devredilmesi gerekiyor. Biz bunu iki yıldır talep ediyoruz. Kiralama veya restorasyon karşılığı olabilir. Aslında buranın tahsis olması gerekiyor, bizim kiralama bedeline de gerek kalmıyor. Hangi açıdan uygun görülüyorsa işlem yapılmalı. Yeter ki İstanbul’un turizmi, kültürü ve en önemlisi kent ekonomisi bundan yararlansın. Bu talebi ilettik, İstanbullular da çalışma yapılmasını bekliyor” dedi.

"TURİSTİK AÇIDAN EN ÇOK İLGİLİ GÖRECEK YERLERDEN BİRİ"

Polat şöyle devam etti: “Hipodrom ‘Spina Duvarı’ ile ayakta. Şu an en az 7 -8 bin metrekare rahatlıkla kullanılabilecek bir alan orada duruyor. Restorasyonu yapılıp turizme kazandırılabilir. Benim iddiam, hipodrom İstanbul’da turistik açıdan en çok ilgi görebilecek yerlerden biri. Orada yapılacak çok değerli şeyler var.”

ÜZERİNDE İBRAHİM PAŞA SARAYI BULUNUYOR

Sultanahmet Cami ve meydanının hemen altında bulunan Antik Roma Hipodromu’nun üstünde İbrahim Paşa Sarayı bulunurken, Sultan Ahmed Türbesi’nin belli bir kısmı da burada yer alıyor. İBB’ye yönelitilen eleştirilerde “Olası bir restorasyon çalışmasında Osmanlı Devleti’nden miras kalan bu yapıların ne olacağına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı” denilirken İBB çalışmalarda Osmanlı eserlerinin zarar görmeyeceğini ifade ediyor. İBB, alanın turizme kazandırılacak en önemli yerlerden biri olduğunu vurguluyor.

