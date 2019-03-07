Proje Müdürünü öldüren şahıs hakim karşısında

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İki Eylül Yerleşkesi’ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde, tartıştığı proje müdürü kadını silahla öldüren şahsın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Dip (46) ve taraf avukatları katıldı. Bir insanı öldürmenin ciddi bir pişmanlık olduğunu söyleyen sanık Dip, "Olay günü kalfam arayarak ‘ağabey şantiyeye gelmen lazım, Suna hanım işi bırakmamızı istiyor’ dedi. Sakin olmalarını söyledim. Diğer kalfam da arayıp gelmem gerektiğini söyleyince Suna hanımı aradım. Firma sahibi Servet Alparslan ile görüştüğümü, eksikliklerin giderileceğini ve bir sorun olmadığını söyledim. Bana, ’Dün Servet vardı, bugün ben varım’ dedi. Ben de bunun üzerine şantiyeye gittim. Şantiyeye geldiğimde yaklaşık 70 personel sağda solda bekliyordu. Ricacı olmak adına Suna hanımın şantiyede bulunan ofisine gittim. Tek başınaydı. ’Siz müsaade etmiyorsunuz ama Servet beyle anlaşmıştık. Bu kadar insanı bir daha toparlayamam. Bu benim için çok büyük bir sorun olur’ dedim. Bana ’Sen nasıl erkeksin, ekibine sözünü geçiremiyor musun? Adam değil misin?’ gibi cümleler kurdu. Sonrasını hatırlamıyorum. Silah babamdan kalma ruhsatsız bir silahtı" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.