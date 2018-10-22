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Proje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi kampüsündeki kongre merkezi inşaatıyla ilgili sözleşmesi iptal edildiği için tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi Abdullah D.

Proje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi kampüsündeki kongre merkezi inşaatıyla ilgili sözleşmesi iptal edildiği için tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi Abdullah D. (45), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki taşeron firmaya ait inşaat şantiyesi barakasında meydana geldi. İş sözleşmesi iptal edilen taşeron firmanın sahibi Abdullah D., yüklenici firmanın proje müdürü Suna Yazıcıoğlu ile tartıştı. Abdullah D., tartışma sırasında, yanındaki tabancayla Yazıcıoğlu'na 3 el ateş etti. Yazıcıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, otomobille kaçan Abdullah D.'yi Eskişehir-Kütahya karayolunun 25'inci kilometresinde yakaladı.
Gözaltına alınan Abdullah D. yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Abdullah D. gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi.

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Proje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyedeProje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyedeProje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyedeProje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyede

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