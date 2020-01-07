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  4. Projektör ile far avı yaparken yakalandılar

Projektör ile far avı yaparken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çardak ilçesinde 4 kişi otomobilin aküsüne bağladıkları projektör ile yasak olan far avı yaparken, jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Denizli’nin Çardak ilçesinde 4 kişi otomobilin aküsüne bağladıkları projektör ile yasak olan far avı yaparken, jandarma tarafından suçüstü yapıldı. 4 şahsa toplamda 8 bin 771 TL idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, olay Çardak ilçesi Ayvaz Mahallesi’nde meydana geldi. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde far avı yapıldığını tespit etti. Ardından çevrede arama çalışması yapan ekipler R.Ş., M.Ş., M.K., S.O. isimli 4 şahsı tüfekleri ile yakaladı. Ardından bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri istenildi. Bölgeye gelen ekipler 1 av belgeli, 3’ü belgesiz olan şahıslara toplamda 8 bin 771 TL idari para cezası kesti. Olayda ayrıca 1 adet takozsuz tüfek, 74 adet av fişeği, 1 adet aracın aküsüne bağlı projektör ve avda kullanılan araca el konuldu.
Öte yandan, şahısların projektör kullanarak 3 adet yaban tavşanını da vurdukları belirlendi.

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