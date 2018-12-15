Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı, etkin, yerinde doğru kararları verebilmek, vatandaşın problemlerinin çözebilmek adına ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk 100 günlük eylemlerimizi tamamladık. Cumhurbaşkanımız ikinci 100 günlük planlarımızı açıkladı. İkinci 100 günlük eylem planlarımızda kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan çevre yönetimine birçok konuda bakanlığımızı ilgilendiren 40'ın üzerinde eylem var. İlk 39 eylemimizi yüzde 98 başarıyla tamamladık. İkinci 100 günde aynı başarıyı yakalayıp, şehirlerimizin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz projeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde il ve ilçelerin her bölgesinin problemini konuştuklarını, belediye başkanları, valilerle sorunların çözümü için yerinde karar verdiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ikinci 100 günlük eylem planlarında kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan çevre yönetimine birçok konuda bakanlıklarını ilgilendiren 40'ın üzerinde eylem bulunduğunu belirterek, "İlk 39 eylemimizi yüzde 98 başarıyla tamamladık. İkinci 100 günde aynı başarıyı yakalayıp, şehirlerimizin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz projeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Parti teşkilatıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya hak ve adaleti haykırdığını ifade etti.

İl teşkilatları sayesinde Meclis'te partilerinin güçlü şekilde temsil edildiğini anlatan Kurum, "Gezi Parkı ile başlayan 15 Temmuz süreciyle devam eden bu olaylara karşı her zaman dik durdunuz. Beraber oldunuz. Biz de inşallah sizleri Ankara'da en iyi şekilde temsil ederek, ülkemizi hakettiği noktaya getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Bugüne kadar Antalya'da sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 9 milyar 171 milyon liralık işin tamamlandığına değinen Kurum, devam eden 310 milyon liralık iş olduğunu, buna bugün yenilerini eklediklerini bildirdi.

Şehircilik ve çevre anlamında vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Kurum, temizlik araçlarından, bisiklet yollarına kadar her konuyu görüştüklerini aktardı.

Bakanlık olarak maddi, manevi ve teknik her türlü desteği vereceklerini bildiren Kurum, Antalya'nın başından sonuna kadar bisikletle gidilebilmesi için bisiklet yolları yapılacağını kaydetti.