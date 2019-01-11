"Projelerimizi İzmir'i dinleyerek hazırladık"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Sade, net, anlaşılır çok güzel projelerimiz var. İzmir'in genel bütün sorunlarını 14 başlık altında belirli bir takvime bağlayan çalışmamız bitti. Şu an onların sunumuyla ilgili hazırlık yapıyoruz." dedi.

Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanlığında bir araya geldiği gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Bulunduğu görevler nedeniyle yaklaşık 20 yıldır gazetecilerle iç içe olduğunu dile getiren Nihat Zeybekci, gazetecilerin dertlerini, sıkıntılarını yakından bildiğini ifade etti.

Denizli'de belediye başkanıyken gazetecilerin kendisine konut sıkıntısına ilişkin taleplerini ilettiklerini, bunun üzerine belediyenin yaptığı toplu konut çalışmalarına gazetecileri de dahil ederek ev sahibi olmalarını sağladıklarını aktaran Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde gazetecilerin rahatça görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlayacağını belirterek, "Bilgi alma ve bilgi verme sürecinin en önemli aktörü olan gazetecileri çok önemsiyoruz. Sizlerin fikirlerinden yararlanacağız." diye konuştu.