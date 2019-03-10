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"Projelerimizi uçak hızıyla yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "İlçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla" - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: - "Özhaseki, Ankara'yı Ankara'da en iyi bilen 3 kişiden biridir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İlçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla." dedi.

Özhaseki, Ankara'nın Keçiören ilçesinde MHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Alparslan Doğan'ın seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nın projesi olmadığını ifade eden Özhaseki, "Ne yapacaksın 5 sene boyunca? Slogan şöyle, 'Yavaş yavaş.' Yani acele etme. Bizim ilçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla. Bunları yapmaya gücümüz yeter ancak karşı taraftan ne yazık ki proje görmüş değiliz." diye konuştu.

CHP’ye açtığı davaları kazandığına işaret eden Özhaseki, tazminatlarla Ankara'da döner dağıttığını hatırlattı.

Özhaseki, "Dün de bunların özel gazetesinden 10 bin lira daha geldi. Bununla da Ankaralılara döner dağıtacağım." diye konuştu.

- "PKK'nın partisi CHP'yi destekliyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da "Özhaseki, Ankara'yı Ankara'da en iyi bilen 3 kişiden biridir. Niye 3 kişiden biridir, çünkü Özhaseki bakanlığı döneminde Ankara’nın 100 binlik planlarını yaptırmıştır. Bu şehir nereye gidecek, konut nerede, ticaret nerede olacak planlarını yaptırmıştır." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda yer alan partileri eleştiren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Listeler kesinleşti, PKK'nın partisi 11 büyük şehirle birlikte Ankara'da seçime girmiyor. Bunun anlamı PKK'nın partisi CHP'yi destekliyor 11 ilde ve Ankara’da. Neden? Allah rızası için mi, CHP'yi çok sevdikleri için mi destekliyor? Hayır. Geçen İçişleri Bakanımız açıkladı, 300 tane belediye meclis üyesi PKK'nın partisinden CHP'nin de yandaşlarının listesine yazılmış. CHP büyük şehirleri aldığında karşımıza PKK'lı belediye bakan yardımcıları, PKK'lı amirler, müdürler çıkacak."

Açılışa, Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile partililer katıldı.

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