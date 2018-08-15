HABER

"Projem var ama param yok" diyenler için seminer

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

FİLM yapımcıları ve fon bulma platformu yöneticileri; kısa filmcilerin ve belgeselcilerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri olan 'fon bulma' yöntemlerini, düzenlenen bir seminerde anlatacaklar.

İSTANBUL, (DHA)-FİLM yapımcıları ve fon bulma platformu yöneticileri; kısa filmcilerin ve belgeselcilerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri olan 'fon bulma' yöntemlerini, düzenlenen bir seminerde anlatacaklar. ‘Bir fikrim var ama param yok’ diyen kısa film ve belgesel yapımcıları bu seminerde, 'fon bulma yolları' hakkında bilgi edinecekler. Yapımcı-yönetmen ve akademisyen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, birçok sosyal girişim projesini hayata geçiren gazeteci köşe yazarı Ayçe Bükülmeyen ve Fongogo Platformu'nun kurucu ortakları Ali Çebi ve Ebru Elmas Gürses, düzenleyecekleri seminerde katılımcılara; kitlesel fonlama prensipleri hakkında ve projelerinin başarıya ulaşması için kendi ipuçlarını verecekler.

Türkiye’de kısa film ve belgesel yapımına son yıllarda yoğun ilgi var. Üniversiteler, belediyeler, bankalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri kısa film ve belgesel festivallerinin sayısı her geçen gün hızla artıyor.

PROJELERİYLE DE YARIŞMAYA KATILABİLECEKLER

Kitlesel fonlama kanalıyla 4 kısa film ve belgesel projesini gerçekleştiren yapımcı, yönetmen ve akademisyen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, birçok sosyal girişim projesini hayata geçiren gazeteci köşe yazarı Ayçe Bükülmeyen ve Fongogo Platformu'nun kurucu ortakları Ali Çebi ve Ebru Elmas Gürses,katılımcılara kitlesel fonlama prensipleri hakkında ve projelerin başarıya ulaşması için kendi ipuçlarını verecekler. Eğitime katılanlar, arzu ederlerse, kısa film ve belgesel alanlarındaki projelerini seminere özel hazırlanmış internet web adresinde yer alan başvuru formunu info@fongogo.com adresine 15 Eylül 2018’e kadar gönderebilecekler. Jüri tarafından seçilen ilk üç projenin, Fongogo tarafından kampanyası ücretsiz olarak yapılacak. Birinci seçilen projeye,Fongogo’daki kampanyasında Nurdan Tümbek Tekeoğlu ücretsiz danışmanlık yapacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi, saat 9.30-18.00’e kadar sürecek seminer, Beyoğlu'ndaki İstanbul Cezayir Restoran’ının toplantı salonunda gerçekleşecektir.

(FOTOĞRAF)

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!
Serbest bırakılan Yunan askerler: Bize iyi baktılarSerbest bırakılan Yunan askerler: Bize iyi baktılar
Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü (2)Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.