"Projem var ama param yok" diyenler için seminer

İSTANBUL, (DHA)-FİLM yapımcıları ve fon bulma platformu yöneticileri; kısa filmcilerin ve belgeselcilerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri olan 'fon bulma' yöntemlerini, düzenlenen bir seminerde anlatacaklar. ‘Bir fikrim var ama param yok’ diyen kısa film ve belgesel yapımcıları bu seminerde, 'fon bulma yolları' hakkında bilgi edinecekler. Yapımcı-yönetmen ve akademisyen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, birçok sosyal girişim projesini hayata geçiren gazeteci köşe yazarı Ayçe Bükülmeyen ve Fongogo Platformu'nun kurucu ortakları Ali Çebi ve Ebru Elmas Gürses, düzenleyecekleri seminerde katılımcılara; kitlesel fonlama prensipleri hakkında ve projelerinin başarıya ulaşması için kendi ipuçlarını verecekler.

Türkiye’de kısa film ve belgesel yapımına son yıllarda yoğun ilgi var. Üniversiteler, belediyeler, bankalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri kısa film ve belgesel festivallerinin sayısı her geçen gün hızla artıyor.

PROJELERİYLE DE YARIŞMAYA KATILABİLECEKLER

Kitlesel fonlama kanalıyla 4 kısa film ve belgesel projesini gerçekleştiren yapımcı, yönetmen ve akademisyen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, birçok sosyal girişim projesini hayata geçiren gazeteci köşe yazarı Ayçe Bükülmeyen ve Fongogo Platformu'nun kurucu ortakları Ali Çebi ve Ebru Elmas Gürses,katılımcılara kitlesel fonlama prensipleri hakkında ve projelerin başarıya ulaşması için kendi ipuçlarını verecekler. Eğitime katılanlar, arzu ederlerse, kısa film ve belgesel alanlarındaki projelerini seminere özel hazırlanmış internet web adresinde yer alan başvuru formunu info@fongogo.com adresine 15 Eylül 2018’e kadar gönderebilecekler. Jüri tarafından seçilen ilk üç projenin, Fongogo tarafından kampanyası ücretsiz olarak yapılacak. Birinci seçilen projeye,Fongogo’daki kampanyasında Nurdan Tümbek Tekeoğlu ücretsiz danışmanlık yapacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi, saat 9.30-18.00’e kadar sürecek seminer, Beyoğlu'ndaki İstanbul Cezayir Restoran’ının toplantı salonunda gerçekleşecektir.

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