AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Sen (Mansur Yavaş) Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Şimdi Yenilenme Zamanı Projesi Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çıkıp herkese projelerini açıkladığını söyledi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a da haber göndererek projesini anlatmasını ve insanlara ne vadettiğini söylemesini istediğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Anadolu'daki bizim için kıymetli küçücük de olsa illerin başına gelenler, ilçelerde aday olanlar, beldelere bile aday olanlar kitap bastırıyorlar, diyorlar ki benim şu projelerim var, size bunu yapacağım. Sen Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin. Bu nasıl iştir diye sıkıştırdığımızda, beni de hayretler içerisinde bırakan özellikle belki de çok hüzünlenmeme sebep olan bir cümle geldi. 'Olmaz olur mu projem, söyledim ama bizim Cumhur ittifakının adayı dinlememiş.' Neymiş? Su parasını düşürecekmiş. Eyvah dedim. Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili bu konuda iki satır kitap okuyan herkes bilir ki su, ekmek ve otobüs fiyatları hiçbir zaman proje değildir, tarifedir."