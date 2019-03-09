KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bütün dikkatleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde. Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarının, millet desteği konusunda gücü azaldı mı, azalmadı mı? Buna fırsat verecek misiniz? İşte beka denen şey budur, bekayı anlamayanlar başkalaştırıyor. Beka bu. Ülkemize yönelik hedefleri, tasfiye etmek için geliştirdiğimiz söylem. Bunu anlamayanlar, dolayısıyla projesi olmayanlar ha bire laf üretiyor." dedi.

İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ün seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğini anlattı.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, demokrasinin önemli bir yönetim biçimi olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin ekonomi alanında gösterdiği gelişime değinen Yazıcı, "70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini aldık. Bugüne taşıdık." ifadesini kullandı.