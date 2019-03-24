"Projeyle buzağı ölümleri yüzde 20'ye düşürüldü"

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Buzağılar Ölmesin Projesi" kapsamında bölgede buzağı ölüm oranının yüzde 20'ye düşürüldüğünü, bunun büyük başarı olduğunu belirtti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, idare tarafından desteklenen "Buzağılar Ölmesin Projesi" ve "Aşı Geliştirme Projesi" çalışmalarını yerinde görmek üzere Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Hayvan Hastanesini ziyaret etti.

Hastanesinin fiziki altyapısı ve öğretim görevlisi kadrosuyla, burasının Türkiye'nin sayılı fakültelerinden birisi olduğunu vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Buzağılar Ölmesin Projesi'ne sağladığımız 300 bin liralık bütçe ve fakültedeki hocalarımızın gayretiyle bin buzağının ücretsiz tedavisi yapıldı. Buradaki en önemli şey, erken müdahaledir. Çünkü erken müdahale, buzağı kaybının azaltılmasında önemli faktördür. Önceki yıllarda yüzde 70 ölülük oranı varken, mevcut altyapının iyileştirilmesiyle bu oran yüzde 20'ye düşürülmüş. Bu gerçekten büyük başarı."