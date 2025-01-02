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Dünyanın konuştuğu görüntü! Trump'ın otelinin önünde patladı... "Daha önce böylesini görmedik"

02.01.2025 10:14
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Las Vegas'ta Donald Trump'ın 'Trump International' otelinin önünde Tesla marka bir elektrikli araç alev aldı ve patladı. Olayda 7 kişi yaralanırken, Elon Musk, patlamanın büyük hava fişekler veya bomba nedeniyle olduğunu belirtti.

Dünyanın konuştuğu görüntü! Trump'ın otelinin önünde patladı... "Daha önce böylesini görmedik"

ABD'nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki ‘Trump International’ otelinin önünde elektrikli bir araç alev aldı.

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Las Vegas polisi, otelin önündeki aracın alev alarak patlaması nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

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VALE KISMINDA YAŞANMIŞ

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği belirtildi.

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7 KİŞİ YARALANDI

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise ‘Trump International’ otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını kaydetti. Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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PATLAYAN ARAÇ TESLA MI?

Patlayan aracın Tesla olduğu öne sürülürken Tesla’nın sahibi ve ABD'li iş insanı Elon Musk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm ekibinin olayı araştırdığını belirtti. Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını ifade eden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

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Musk, bir başka mesajında ise patlamanın büyük hava fişekler ya da bomba nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
patlama Elon Musk Tesla otel Las Vegas trump
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