Prolaktin (PRL) hormonu: Nedir ve nelere dikkat edilmelidir?

Prolaktin nedir sorusunu kısaca süt hormonu olarak cevaplayabiliriz. Kan tahlili ile ölçülebilen bu hormonun, doğum sonrası süt üretimi dışında vücutta üç yüzden fazla bilinen görevi vardır. Referans aralığında olmadığı durumlarda, değerleri normale döndürmek için çeşitli tedavi yöntemleri kullanılır. Prolaktin (PRL) Referans Aralığı Nedir? PRL hormonu, hipofiz bezinde bulunan hücreler tarafından üretilir ve kan yolu ile vücudun tamamına dağıtılır. Süt üretimi ile ilgili bir hormon olmasından dolayı, normal değerleri kadınların hamilelik durumlarına göre değişiklik gösterir. Değerleri nanogram/mililitre şeklinde gösterilir. Hamile olmayan kadınlar için PRL referans aralığı 25 ng/ml altındadır.

Hamile kadınlar için PRL referans aralığı 34-386 ng/ml şeklindedir.

Erkekler için referans aralığı ise 15 ng/ml ve altıdır. Yüksek PRL Nedenleri ve Belirtileri Kanda çok fazla PRL dolaşımına hiperprolaktinemi adı verilir. Yüksek prolaktinin başlıca nedenleri gebelik, dopamin etkisi yaratan ilaç kullanımı, yetersiz tiroid ve iyi huylu tümör varlığıdır. Kadınlarda hiperprolaktinemi belirtileri şu şekildedir: Adet görememe ya da düzensiz regl döngüsü

Gebelik durumu olmamasına rağmen memelerde süt üretiminin olması

Vajinada kuruluk Erkeklerdeki belirtiler ise şöyledir: Vücut tüylerinde ani azalma

Ereksiyon sorunları

Meme büyümesi Bunlara ilave olarak cinsel isteksizlik, ani baş dönmeleri ve görme bozuklukları da her iki cinste hiperprolaktinemi belirtisi olarak kabul edilir.

Yüksek Prolaktin Nasıl Teşhis Edilir? PRL değerlerinizi kan tahlili yaptırarak kolayca öğrenebilirsiniz. Değerleriniz referans aralığının üstünde ise, bunun sebebini araştırmak için farklı ek testler istenebilir. Ayrıca, tümör olasılığı için de beyin tomografisi gerekli görülebilir. Hiperprolaktinemi Tedavisi Prolaktin yüksekliği tedavisi için, öncelikle beslenme ve uyku düzeninize önem vermelisiniz. Stres faktörü, bu hormonun salgılanma sürecinde dengesizliklere sebep olabilir. Hiperprolaktinemiye sebep olan bir ilaç kullanımı söz konusuysa, bu ilacın bırakılması değerleri normale döndürebilir. Bu durumda, aralıklı kan testleri ile PRL seviyesi gözlemlenir ve sorunun ilaçtan kaynaklı olup olmadığı kesinleştirilir. Gerekli durumlarda doktor tarafından prolaktin seviyelerinde değişikliğe sebep olmayan muadil bir ilaç önerilir. Hiperprolaktinemi için ilaç tedavisi de sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Yüksek prolaktin, hipofiz bezinde var olan bir kitleden kaynaklıysa, kitlenin büyüklüğüne göre doktorunuz ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale önerebilir. İlaç tedavisinin ve cerrahi müdahalelerin yeterli olmadığı ileri derecedeki durumlar için ise radyoterapi seansları uygulanır.