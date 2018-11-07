Proloterapi nedir? Proloterapi ile eklem ağrıları nasıl tedavi edilir?

Hareketsiz ve düzensiz yaşam hemen herkesin yaşamının bir döneminde bel, boyun ağrıları, eklem kireçlenmeleri ve daha pek çok kas, eklem rahatsızlıklarına neden oluyor. Yapısı bozularak dejenere olan bağların, eklemlerin, tendonların ve yumuşak dokunun kendisini yenilemesi için uygulanan proloterapi tedavisi ile gücünü kaybeden dokular eski sağlığına kavuşuyor, bu sayede hastaların yaşam konforunu artıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Demet Tekdöş Demircioğlu, proloterapi hakkında bilgi verdi.

YIPRANMIŞ EKLEMLER, HÜCRE VE DOKULAR YENİLENİYOR

Proloterapi, zayıflamış, aşınmış, yıpranmış, hasarlanmış, gevşemiş ve gücünü kaybetmiş tendon, ligament ve eklemlere hücre ve doku yenileyici ve tahriş edici olan çözeltilerin enjeksiyonu ile bu dokularda yenilenme, çoğalma oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve eski gücüne kavuşmasını hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Enjekte edilen solüsyonlar eklemde, tendonların kaslarla birleşme yerlerinde, tendonların ve ligamentlerin kemiklere yapışma yerlerinde enflamasyon oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve güçlenmesini sağlamaktadır. Bu süreç vücudun iyileştirici mekanizmalarını harekete geçirerek tendon, ligament ve kıkırdaklarda yenilenme meydana getirmektedir. Ayrıca eklem, tendon, ligament ve kaslarda gelişen ağrılı durumlar tedavisinde de kullanılmaktadır.