PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Promosyon sektörünün heyecanla beklediği PROMEXPO'da, 200'ü aşkın üretici ve ithalatçı firma binlerce ürününü görücüye çıkardı ve 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ağırlandı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, PROMEXPO 2019, 9-12 Ekim'de CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

PROMEXPO Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı, Holding kuruluşlarından ITF İstanbul Fuarcılık AŞ organizasyonu ve Promotürk Derneği'nin iş birliğinde düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da promosyon sektöründeki tüm yenilikleri, gelişmeleri ve fırsatları sektör profesyonelleri ile buluşturan fuar, teknolojik ve geri dönüşümlü promosyon ürünleri ile ön plana çıktı.

35 yıldır sektörün yoğun ilgisi ile karşılaşan PROMEXPO, bu yıl da geleneği bozmadı. 200 üretici ve ithalatçı firmanın katıldığı fuarı, 4 günde 49 ülkeden 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

- Yeni iş bağlantıları ticaret hacmini artıracak

Türkiye pazarında 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü, kendileri için özel hazırlanan B2B alanında yeni iş fırsatları yakaladı. İş bağlantıları sayesinde dünya pazarlarına entegre olma yolunda önemli adımlar atan promosyon sektörü, ticaret hacmini 5 kat artırmak için çalışmalarını hızlandırdı.