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"Prömiyer Partisi" sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu, Valentin Krasnogorov'un yazdığı "Prömiyer Partisi" adlı oyunu sahneledi

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, "Prömiyer Partisi" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Valentin Krasnogorov'un yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, Saydam Yeniay'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun prömiyeri Konak Sahnesi'nde yapıldı.

Shakespeare'in Othello oyununun prömiyerinde final sahnesinin ardından yaşanan bir cinayetin hikayesinin anlatıldığını oyunda, Ümit Dikmen, Musa Zindan, Tamer Yılmaz, Özkan Gezgin, Gülay Toprak, Sibel Ağalday, Nagehan Yazıcı rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığı Mizgin Yarbatak, dekor tasarımını Savaş Çevirel, kostüm tasarımını Duygu Türkekul, ışık tasarımını Kemal Gürgün'ün yaptığı "Prömiyer Partisi", 15 gün boyunca İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde izlenebilecek.

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İzmir Devlet Tiyatrosu Prömiyer Partisi tiyatro

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