HABER

Promosyon sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu, "Promosyon ve Tanıtım Ürünleri Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" başlıklı program düzenledi

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu, "Promosyon ve Tanıtım Ürünleri Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" başlıklı program düzenledi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Basım Yayın Medya Sektör Kurulu, "Promosyon ve Tanıtım Ürünleri Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" başlıklı bir program gerçekleştirdi.

Toplantıya MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, PROMOTÜRK Derneği Başkanı Ercan Güler, İTO Meclisi Üyesi Faysal Koçer ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

\

- "Çin ile rekabet edebilecek firmalarımız var"

Toplantıda konuşan MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Karatemiz, promosyon ürünlerinin, reklam sektörünün geleceği için çok önemli bir konumda yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Promosyon ürünleri sektörünün birçok açıdan çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Reklam mecraları arasında hedef kitleye bu kadar rahat ulaşabilen, tüketicinin hayatının içerisinde kendisine bu kadar geniş bir yer bulabilen başka bir reklam ve tanıtım mecrası yok. Özellikle ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde promosyon ürünleri, diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlıyor. Bu bakımdan önümüzdeki zor dönemde dahi sektörümüzün küçülmeyeceğini, dergi, gazete, televizyon, açık hava gibi yüksek bütçeli reklam mecralarından önemli bir pay alabileceğini düşünüyorum."

Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunun sektör için büyük fırsatlar barındırdığını belirten Karatemiz, "Özellikle son birkaç aydan bu yana artan döviz kurları ile birlikte ithalatın daha da zorlaşması, uluslararası alanda önümüze yeni kapıların açılmasına neden oluyor. Bugün birçok ürün dalında Çin ile rekabet edebilecek firmalarımız var. Birçok üretici işletmemizin de her ne kadar adım atmasa dahi uluslararası alanda rekabet edebilecek gücü ve yüksek ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

\

- "2023 yılına kadar 1 milyar dolar hedefi"

Ömer Karatemiz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında basım yayım sektörüne büyük iş düştüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzde önemli bir fırsat var ve bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Son birkaç yıldır istediğimiz ölçüde başarılı olamasak da, 2023 vizyonu kapsamında ülkemizin benimsediği 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Promosyon sektörü olarak biz bu hedefe ne kadar katkı vereceğiz? Potansiyelimizi ve kapasitemizi ne ölçüde geliştirebilecek, ne ölçüde büyük hedefler taşıyabileceğiz? Firmalarımızı dışarıya ne kadar açabileceğiz? 500 milyar dolar ihracat hedefinin 1 milyar dolarını promosyon ve tanıtım ürünleri sektörü kendisine hedeflemeli ve bu kapsamda nasıl çalışmalar yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır."

PROMOTÜRK Derneği Başkanı Ercan Güler de sektörün gelecekte daha iyi bir konuma gelmesi için birlik ve beraberlik halinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektördeki sorunlara değinen Güler, geçmiş dönemlerde bakanlığa sunulmak üzere dilekçe hazırlandığını ancak konu ile ilgili sadece 23 imza toplanabildiğini bildirdi.

Güler, ihraç ürünlerinde uygulanan "Made in Turkey" logosunun birtakım sorunlara yol açtığını da belirtti.

İTO Meclisi Üyesi Faysal Koçer ise İTO’nun basım yayın sektörüne yönelik önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

Sektör temsilcilerinden, sektöre yönelik çözüm önerileri beklediklerini aktaran Koçer, İTO’nun, üyelerinin müracaatı durumunda her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu aktardı.

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğuŞanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu
Otistik Koral başarılarıyla alkış alıyorOtistik Koral başarılarıyla alkış alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

İlginizi Çekebilir

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.