Promosyon sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu, "Promosyon ve Tanıtım Ürünleri Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" başlıklı program düzenledi. MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Basım Yayın Medya Sektör Kurulu, "Promosyon ve Tanıtım Ürünleri Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" başlıklı bir program gerçekleştirdi. Toplantıya MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, PROMOTÜRK Derneği Başkanı Ercan Güler, İTO Meclisi Üyesi Faysal Koçer ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. \ - "Çin ile rekabet edebilecek firmalarımız var" Toplantıda konuşan MÜSİAD Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Karatemiz, promosyon ürünlerinin, reklam sektörünün geleceği için çok önemli bir konumda yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Promosyon ürünleri sektörünün birçok açıdan çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Reklam mecraları arasında hedef kitleye bu kadar rahat ulaşabilen, tüketicinin hayatının içerisinde kendisine bu kadar geniş bir yer bulabilen başka bir reklam ve tanıtım mecrası yok. Özellikle ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde promosyon ürünleri, diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlıyor. Bu bakımdan önümüzdeki zor dönemde dahi sektörümüzün küçülmeyeceğini, dergi, gazete, televizyon, açık hava gibi yüksek bütçeli reklam mecralarından önemli bir pay alabileceğini düşünüyorum."

Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunun sektör için büyük fırsatlar barındırdığını belirten Karatemiz, "Özellikle son birkaç aydan bu yana artan döviz kurları ile birlikte ithalatın daha da zorlaşması, uluslararası alanda önümüze yeni kapıların açılmasına neden oluyor. Bugün birçok ürün dalında Çin ile rekabet edebilecek firmalarımız var. Birçok üretici işletmemizin de her ne kadar adım atmasa dahi uluslararası alanda rekabet edebilecek gücü ve yüksek ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. \ - "2023 yılına kadar 1 milyar dolar hedefi" Ömer Karatemiz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında basım yayım sektörüne büyük iş düştüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Önümüzde önemli bir fırsat var ve bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Son birkaç yıldır istediğimiz ölçüde başarılı olamasak da, 2023 vizyonu kapsamında ülkemizin benimsediği 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Promosyon sektörü olarak biz bu hedefe ne kadar katkı vereceğiz? Potansiyelimizi ve kapasitemizi ne ölçüde geliştirebilecek, ne ölçüde büyük hedefler taşıyabileceğiz? Firmalarımızı dışarıya ne kadar açabileceğiz? 500 milyar dolar ihracat hedefinin 1 milyar dolarını promosyon ve tanıtım ürünleri sektörü kendisine hedeflemeli ve bu kapsamda nasıl çalışmalar yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır."