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  4. ‘Propaganda’ filmi gerçek oldu, Kemal Sunal'ın 1999 yapımlı filmi Bursa'da resmen hayat buldu

‘Propaganda’ filmi gerçek oldu, Kemal Sunal'ın 1999 yapımlı filmi Bursa'da resmen hayat buldu

04.09.2024 10:20
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.09.2024 10:20
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Filmi yaşattılar! 1999 yapımlı Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu. Kemal Sunal'ın oynadığı bu filmde olduğu gibi sokak tel örgü ile ikiye ayrıldı. Yolu yarı yarıya pay eden arsa sahipleri, ortadan tel örgü çekerek birbirlerine giriş ve çıkışları yasakladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce iş yerlerine ulaşmak için arazilerinden pay vererek yol yapan arsa sahiplerinin varisleri yıllar sonra sorun yaşayınca yol, tel örgüyle ikiye ayrıldı.

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20 METRELİK DİKENLİ TEL

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan Aydan Sokak, tapu sahipleri tarafından tel örgü ile kapatıldı. Çıkmaz sokak olan yolda arsa sahiplerinden biri, diğerine yolu kapatan fabrikanın içerisinden yol açmasını istedi. Diğer tapu sahibi bunun mümkün olmadığını söylemesinin üzerine yolu ayıran zincir çekildi.
Tel örgüyü çeken varislerden Ekrem Özsoy, söz konusu yolun 30 yıl önce karşı tarafla anlaşılıp arazilerden pay verilerek açıldığını anlattı.
Tel örgünün iki taraf husumeti bitireceği düşünülse de arsa içinde yer alan işletmelerdeki kiracıların işlerini olumsuz yönde etkiledi. Araç girişlerinde sorun yaşanan sokakta mal geldiğinde ürünleri güçlükle içeriye taşıdıklarını söyledi.

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“BURAYA KÜÇÜKBALIKLI’NIN BERLİN DUVARI DİYEBİLİRİZ”

Ekrem Özsoy, “Bu yol 30 sene öncesinden kalma, şahsi bir yoldur. Burası bizim kendi arsamız, karşı tarafta arkadaşlarımızın ve komşumuzun arsaları var. İki taraf içinde yol gerekli olduğu için biraz onların yerinden, biraz bizim yerimizden yer bırakılıp yol yapıldı. O zaman için karşı taraftaki arkadaşların babalarıyla benim dedem kendi aralarında anlaşıp böyle bir yol bırakmışlar. Sonrasında şimdiki varisler bu yolun komple açılması gerektiğine dair bir iddiada bulunuyorlar. Yolun bitimi farklı bir kişiye ait. Burası dedemin diğer taraf babamın olabilir fakat iki ayrı tapu bulunuyor. Yolun başındaki fabrikanın içinden anayol geçmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Yapılacak bir iş olmadığı için yapmadık. ‘Yolu açmıyorsan biz de yolun başını kapatıyoruz deyip zincir çektiler. Daha sonrasında araç dışında yürüyerek de buradan geçmeyeceksiniz dediler. Karşı taraftaki arkadaşlarla konuşup bunu çözemedik. 30 yıldır burada komşuyuz bu tarz şeylere gerek yok dedik ama konuşmalarımız netice vermedi. Bizim ve karşı tarafın kiracıları var, en azından bir sınırımız belli olsun deyip tel örgü çekmek zorunda kaldık. Şu an hem onlar hem de biz rahatız. Ne onlar buraya ne de biz oraya geçebiliyoruz, karşıdan selamlaşıyoruz. Böyle bir noktaya geldi iş, Küçükbalıklı'nın Berlin Duvarı diyebiliriz. Bu tel örgü bence gerekli değildi. Burası 30 yıldır bu şekilde kullanılıyordu ve burası iş sahası niteliğinde olduğu için iş hanı gibiydi. Yabancı kimse girmiyordu. Daha güvenliydi. Şimdi kimse kimseyle tartışmak zorunda kalmasın diye böyle bir önlem aldık” ifadelerini kullandı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kemal Sunal film propaganda
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