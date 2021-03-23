Propolis pastilin öyle bir etkisi varmış ki...

Korona virüs salgını sonrasında en çok tercih edilen alternatif tıp ürünlerinin başında gelen propolis, pastil olarak da tüketiliyor. Arılar tarafından toplanarak işlenen propolis, arıların yuvaları olan kovanı propolisle kaplayıp yeni doğan arılara besin olarak veriliyor. Adını Yunanca pro “savunma” ve polis “şehir” kelimelerinin bir araya gelmesinden alan ‘propolis’, içeriğinde başlıcaları fenolik asitler, esterler ve flavonoidler olan 300’den fazla bileşeni barındırıyor. Halk böyle olunca salgında bağışıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar propolisli ürünlere rağbet göstermeye başladı.

'AĞIZDAYKEN VÜCUDA NÜFUZ ETMESİNİ SAĞLIYOR'

Düzce Üniversitesi’nde analizleri yapılan propolis pastil ürünü de en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Propolis pastilin tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Tıbbi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, “Emilebilir tablet formunda olan Propolis Pastil, ağızda emilerek tüketilir ve bu sayede tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur. Böylece pastildeki propolis ve diğer etkenlerin henüz ağızdayken vücuda nüfuz etmesi sağlanır. Çok çeşitli aromalarla üretilebilen ve genellikle güzel bir tada sahip olan pastiller, tüketim konusunda insanların kolaylıkla ve severek kullandıkları bir üründür. Uzmanlar, tüm propolis ürünlerinde olduğu gibi pastil formunda da en ideal içeriği oluşturmak için benzersiz bir formül ortaya çıkarmıştır. Propolis; Bor ve Oleuropein gibi içeriklerle bir araya getiren propolis pastil, hem tadı hem de içeriğiyle farklı bir pastil deneyimi yaşatır. Mikrobiyoloji, total fenolik, içerik analizi, toksitite ve tüm diğer detaylı analizleri Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilip üretilen yüzde 20 oranında ‘propolis’ içermektedir. Mikrobiyoloji, total fenolik, HPLC, içerik analizi ve tüm diğer detaylı analizleri Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilip üretilen yüzde 30 oranında ‘oleuropein’ içermektedir. Ayrıca, propolis pastil tüm detaylı analizleri Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen saf ‘bor’ içermektedir” ifadelerini kullandı.

İHA

