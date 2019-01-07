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Proşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 02:01 | Son Güncelleme

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı. Kerç Boğazı'ndaki gerginlikle ilgili soruları yanıtlayan Poroşenko Türkiye hakkında da önemli açıklamalarda bulundu

Proşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını gösteren Tomos Belgesi'ni Fener Rum Patriği Bartholomeos'un elinden alan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı.

İşte Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun röportajından satır başları;

"Ruhani boyutunda, Ukraynalıların Rus Patriği Kiril için Rus kilisesi için dua etmeleri kesinle adil değil. Patrik Kiril, Rusya Savunma Bakanlığı'nda oturuyor ve Ukraynalıları öldüren füzeleri kutsuyor. Bu kabul edilemez. Rusya Patriği Kiril, Rusyanın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir parçası ve orada oturup benim ülkemde nasıl bir hibrit savaş uygulayabileceklerini planlıyorlar. Rahibin sadece Kiril değil Putin için de, sadece Putin değil Rus ordusu için de dua ettiği bir kiliseye gitmek imkânsız. Ukraynalılar bu kiliseye gitmeyi reddettiklerinde başka bir alternatifleri yok."

''24 DENİZCİ MOSKOVA'DA''

Azak Denizi'ndeki gerginliği de değerlendiren Poroşenko şunları söyledi:

"Bu sadece Berdyansk ve Mariupol arasında bu iki küçük botun rotasyonu için rutin bir geçişti. Fazladan silahlı asker yoktu, fazladan mürettebat bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Rusya neden ve kim tarafından benim gemilerime saldırıldığını açıklayamıyor.

Ama bu bir savaştır, bu bir saldırganlıktır, benim gemilerime yapılan saldırı Rusya Federasyonu'nun hukuki sorumluluğundadır. 24 Ukrayna denizcisi, şu anda Moskova'dalar, Rusya'nın onları yargılama yetkisi yok, onlar Cenevre Konvansiyonu'na savaş esiri. Ve Rusya derhal benim askerlerini geri göndermeli. İşte Putin'in G-20'de Buones Aires'te duyduğu da tam olarak buydu."

''ERDOĞAN'A MÜTEŞEKKİRİZ''

Rusya'ya Kerç Boğazı için yeni bir yaptırım uygulanabileceğini söyleyen Poroşenko Türkiye'nin arabuluculuk ihtimali olduğunu söyledi.

Poroşenko konuyla ilgili, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğimizde de 24 gemicimin salıverilmesi konusunda muhtemel bir arabuluculuğu konuştuk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu gündeme getireceği konusunda bana söz verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu adımından dolayı kendisine müteşekkiriz. Aynı zamanda, biliyorsun, birkaç kez Putin'e bu konuyu telefonda tartışmayı teklif ettim, Putin reddetti, çünkü söyleyecek sözü yok, açıklayacak hiçbir şeyi yok , çok yazık! Ama her arabulucuğu memnuniyetle karşılarız" diye konuştu.

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