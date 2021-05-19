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Prosser: Apple Watch Series 7 ile tasarım değişiyor! iPhone 12'ye benzeyebilir

19.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Watch Series 7 için önemli bilgiler gelmeye başladı. Bu anlamda sızıntı kaynağı Jon Prosser, yeni Apple Watch modelinin diğer Apple cihazları gibi bir tasarım değişikliği ile gelebileceğini söyledi. Üstelik Apple Watch Series 7 için yeni bir renk iddiası da mevcut.

Prosser: Apple Watch Series 7 ile tasarım değişiyor! iPhone 12'ye benzeyebilir

Apple Watch Series 7 için dedikodu kazanı kaynıyor. Apple'ın yeni akıllı saatinin özellikle tasarımına yönelik birçok yorum yapılıyor. Bu yorumlardan birisi geçtiğimiz eylül ayında ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan gelmişti. Kuo, Apple Watch Series 7 ile Apple Watch ailesinin yeniden tasarlanabileceğini söylemişti. Şimdi ise analizleri ve sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser, benzer bir iddia ile karşımıza çıktı.

YENİ APPLE WATCH İÇİN YENİ TASARIM

Prosser, podcast yayınında Ming-Chi Kuo ile benzer bir yorum yaptı. Sızıntı kaynağı, Apple Watch Series 7 olarak adlandırılması beklenen yeni Apple Watch modelinin, Apple'ın diğer cihazlarda yaptığına benzer bir tasarım değişikliği ile gelebileceğini öne sürdü. Bu, yeni saatin iPhone 12, iPad Air ve iPad Pro'da gördüğümüze benzer bir şekilde düz kenarlı bir tasarımı benimseyeceğini gösteriyor.

Apple Watch Series 7 özellikleri

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APPLE WATCH SERIES 7 KAN ŞEKERİNİ ÖLÇEBİLİR

Öte yandan diğer bir olasılık da Apple Watch Series 7'nin kan şekeri ölçmek için bir kan şekeri monitörü içerecek olması. Eğer Apple Watch Series 7, kan şekeri ölçme yeteneğine sahip olursa, kullanıcıların çeşitli iğnelerle parmaklarını delip kan örneği almaları gerekmeyecek. Bu, özellikle şeker hastaları için oldukça önemli bir çözüm.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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