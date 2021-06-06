Prostat ameliyat yöntemlerinden Holep avantajları ile dikkat çekiyor

Prostat, mesane ve böbrek kanseri gibi hastalıkların yaygın olması konuyla ilgili araştırmaları da beraberinde getiriyor. Farklı ekiplerle birleşerek üroloji ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yıldırım, "Holep'li ameliyat prostat ameliyatında son zamanlarda en çok kullanılan ve dünyada en çok tercih edilen başarılı bir tekniktir. Bu ameliyat tekniği prostatın sinirlerine zarar vermeden, kanamadan daha az hastanede kalarak daha az vücudun travma görmesiyle yapılabilen başaralı bir ameliyat şekli” diye konuştu.

İLERİ AMELİYATLARDA YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR

Yıldırım, ayrıca ürolojinin ileri ameliyat tekniklerinin yaygın olarak kullanıldığını belirterek, “Radikal prostat kanser ameliyatları radikal sistostomi gibi mesane kanserinin büyük amaliyatları veya böbreğin kanser ameliyatları gibi onkolojik ameliyatlardan böbreğin tamamını lorkospi ile alınması veya böbreğin bir parçasını parsel alınması gibi onkolojik ameliyatlarda yapılıyor” dedi.

İHA

