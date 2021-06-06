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Prostat ameliyat yöntemlerinden Holep avantajları ile dikkat çekiyor

06.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat ameliyatı yapılırken en çok tercih edilen teknik olan Holep, lazer yardımıyla gerçekleştiriliyor. Vücutta daha az travmaya neden olan başarılı ameliyatları beraberinde getiren Holep tekniğinin avantajları bunlarla da sınırlı değil. Holep, daha az kanama sebep oluyor ve prostatın sinirlerine zarar vermeden ameliyat gerçekleştiriliyor.

Prostat ameliyat yöntemlerinden Holep avantajları ile dikkat çekiyor

Prostat, mesane ve böbrek kanseri gibi hastalıkların yaygın olması konuyla ilgili araştırmaları da beraberinde getiriyor. Farklı ekiplerle birleşerek üroloji ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yıldırım, "Holep'li ameliyat prostat ameliyatında son zamanlarda en çok kullanılan ve dünyada en çok tercih edilen başarılı bir tekniktir. Bu ameliyat tekniği prostatın sinirlerine zarar vermeden, kanamadan daha az hastanede kalarak daha az vücudun travma görmesiyle yapılabilen başaralı bir ameliyat şekli” diye konuştu.

İLERİ AMELİYATLARDA YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR

Yıldırım, ayrıca ürolojinin ileri ameliyat tekniklerinin yaygın olarak kullanıldığını belirterek, “Radikal prostat kanser ameliyatları radikal sistostomi gibi mesane kanserinin büyük amaliyatları veya böbreğin kanser ameliyatları gibi onkolojik ameliyatlardan böbreğin tamamını lorkospi ile alınması veya böbreğin bir parçasını parsel alınması gibi onkolojik ameliyatlarda yapılıyor” dedi.

İHA

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