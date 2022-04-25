Prostat büyümelerini kesisiz tedavi etmek mümkün

Prostat idrar torbasının çıkışında bulunan üreme ile ilgili salgı bezidir. İçinden işeme kanalı geçmektedir bu sebeple prostat büyümesi erkeklerde idrar sorunlarına neden olmaktadır. İlerleyen yaşlarda görülen prostat büyümesi etrafını sardığı idrar yolunu tıkayarak idrar akımına engel olur. İdrar yapımında yaşanılan zorluk kişinin hayatını olumsuz etkilemektedir. HoLEP cihazı, iyi huylu prostat büyümesinde hastalara lazerle tedavi imkanı sağlamaktadır. 21’inci yüzyılın altın standart tedavi yöntemi olarak öne çıkan HoLEP sayesinde idrar kanalından girilerek büyümüş olan prostat iç dokusu kapsülünden ayrılıp çıkarılıyor ve kapsül tamamen temizleniyor. HoLEP yöntemi ile klasik ameliyat tedavisinin neden olduğu riskler de en aza indirgeniyor.

HASTALAR 24 SAAT İÇİNDE TABURCU OLUYOR

HoLEP yöntemi ile kanama, klasik ameliyat yöntemine görece oldukça az görülüyor. Hastalar genellikle 24 saat içinde taburcu oluyor. Hastalar taburcu olduktan yaklaşık 2-3 gün sonra normal hayatlarına dönebiliyor. Ayrıca klasik yöntemlerle tedavi edilen hastalarda prostat dokusunun yeniden büyüyüp idrar yolunu tıkama riski devam ederken, HoLEP yöntemi ile tedavide geride prostat dokusu kalmadığı için hastalığın tekrarlama riski de tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. Cerrahi yöntemlere göre hasta konforunu önemli ölçüde artıran lazer teknolojili HoLEP yöntemi, her hasta grubu için ideal bir yöntem olarak görülüyor. Klasik kapalı prostat cerrahileri 80-100 gramdan büyük prostatlar için önerilmezken, HoLEP özellikle büyük prostatlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca HoLEP için prostat büyüklüğü konusunda üst limit bulunmuyor.

CİNSEL FONKSİYONLAR KORUNUYOR

Prostat operasyonu geçiren hastalardaki en büyük endişelerden biri de işlem sonrası cinsel fonksiyon kaybı yaşanması. HoLEP yönteminde prostat dokusunu ayırmak için kullanılan lazer enerjisi bölgedeki sinirlere zarar vermediği için cinsel fonksiyon kaybı yaşanma riski de ortadan kalkıyor.



