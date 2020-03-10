Prostat büyümesi tedavisinde kapalı ameliyat müjdesi!

Özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan prostat hastalıkları, enfeksiyonlar ve prostat büyümesi olarak ayrılmakta, prostatın iyi huylu ve kötü huylu büyümesine bağlı olarak sorunlar ve tedavileri de farklılaşmaktadır. Prostatta salgılanan bazı enzimlerin, gençlik çağında üreme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve sperm fonksiyonlarının oluşturulmasında da etkili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple burada yaşanan en küçük sorun dahi erkekler için büyük önem arz etmektedir. Zamanla prostatın büyümesine bağlı olarak birçok hastalık gelişebilmektedir, bu hastalıkların başında da bu organda oluşan enfeksiyonlar gelmektedir. Prostat bezindeki enfeksiyonlar hastanın yaşantısını çok ciddi oranda etkilemektedir ve mutlaka tedavi edilmelidir.

Prostatta oluşan enfeksiyonlar ve enfeksiyon tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman; “Enfeksiyonlar, ani gelişen akut ve uzun süredir olan kronik enfeksiyonlar olarak ikiye ayrılmaktadır ve genellikle idrar şikayetleri ile apış arası dediğimiz bölgede oluşan ağrıyla kendini göstermektedir. Sıklıkla bakteriler ve diğer enfeksiyon ajanlarıyla ortaya çıkan bu enfeksiyonlar tedavi edilmediği zaman kronik iltihabi bir duruma neden olmakta ve hastayı sürekli rahatsız eder hale gelmektedir. Enfeksiyon konusunda önemli bir tespitimiz var, enfeksiyon rahatsızlıkları genellikle çok sayıda partnerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde ortaya çıkıyor, bu kişiler önemli risk grubunu oluşturuyor. Ayrıca partnerinde bir enfeksiyon olan erkekler de risk grubunda yer alıyor. Fakat bazen bu riskler olmasa bile sadece bir enfeksiyon ajanı da tek başına idrar yolu enfeksiyonu oluşturduktan sonra ikincil olarak prostat enfeksiyonu gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir. Daha çok genç erişkinlerde görülen bu sorunun tanısını koyabilmek için mutlaka fiziksel muayene ile idrar ve prostat sıvılarının değerlendirilmesi gerekiyor. Tedavi yaklaşımında daha çok antibiyotikler yer alsa da bunun yanında birtakım ısı tedavileri ve hatta prostatın ameliyatına kadar giden farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ancak bunlar için hastanın doğru tanılanması gerekiyor. Eğer hasta tedavi edilmezse kısa zamanda hastalık kronikleşiyor ve bu noktaya gelen prostat enfeksiyonlarının tedavisi zorlaşıyor. Çünkü enfeksiyonlar ilaçlara karşı dirençli hale geliyor ve hastanın yaşam konforunu bozabiliyor.” dedi.