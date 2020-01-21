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  4. Prostat büyümesinin belirtileri

Prostat büyümesinin belirtileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Opr.

Prostat büyümesinin belirtileri

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Prostat büyümesinin büyük çoğunluğu kanser değildir. Erken tanı, tedavi için çok önemlidir. Kesik kesik işeme, idrarda çatallanma, zorlanma gibi belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız mutlaka geç kalmadan doktora görünün" dedi.
Prostat bezinin yeni doğan çocuklar dahil her erkekte olan bir organ olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Prostat her erkekte bulunan 18-20 gr ağırlığında olan bir salgı bezidir, erişkinlerde yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğüne ulaşır. Karın içi organların mesaneden (idrar torbası) sonraki en alt bölümünde, rektumun (kalın bağırsağın son bölümü) hemen önünde bulunur. Kadınlarda bulunmaz. İşlevi, idrar kanalı ile meni kanallarının birleşeceği bir alan meydana getirmektir. İdrar akımı sırasında meni kanallarını kapatır. Meni gelişi esnasında idrar kanallarını kapatır. Böylece idrar ve meni aynı kanaldan geldikleri halde birbirlerine karışmazlar” diye konuştu.

Ailesel özellik dikkat çekiyor
Ailesel özelliğe dikkat çeken Dr. Özkan şöyle devam etti:
“Prostat bezi erkeklerin yarısında belli bir yaşta büyümeye başlar. İyi huylu (selim) prostat büyümesine benign prostat hiperplazisi (BPH) adı verilir. Bu büyümenin nedeni ve kimlerde olacağı tam olarak bilinmemektedir. Ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında amcalarında prostat büyümesi olanlarda hastalık daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90’ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü bildirilmektedir. Prostata bağlı her erkekte aynı şikâyetler görülmez.”

Prostat büyümesi belirtileri
Opr. Dr. Gürkan Özkan, prostat büyümesi belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:
“İdrar yapmak için bekleme, zorlanma, idrar tazyiki, akış gücü eskiye oranla azalma, kesik kesik işeme, idrarda çatallanma, idrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalma hissi, geceleri eskiye oranla artan sayıda idrara kalkma, gündüz çok sık aralıklarla idrar yapma, idrar yapma isteği geldiğinde, tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma gibi durumlar prostat büyümesine bağlı oluşabilecek belirtilerdir. Orta yaşlardan başlamak üzere prostatla ilgili sık karşılaşılan 3 rahatsızlık ise, prostat iltihabı, iyi huylu (selim) prostat büyümesi ve prostat kanseridir. Bu anlamda hastalıkta erken tanı, tedavi için çok önemlidir."

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