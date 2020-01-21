Prostat büyümesinin belirtileri

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Prostat büyümesinin büyük çoğunluğu kanser değildir. Erken tanı, tedavi için çok önemlidir. Kesik kesik işeme, idrarda çatallanma, zorlanma gibi belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız mutlaka geç kalmadan doktora görünün" dedi.

Prostat bezinin yeni doğan çocuklar dahil her erkekte olan bir organ olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Prostat her erkekte bulunan 18-20 gr ağırlığında olan bir salgı bezidir, erişkinlerde yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğüne ulaşır. Karın içi organların mesaneden (idrar torbası) sonraki en alt bölümünde, rektumun (kalın bağırsağın son bölümü) hemen önünde bulunur. Kadınlarda bulunmaz. İşlevi, idrar kanalı ile meni kanallarının birleşeceği bir alan meydana getirmektir. İdrar akımı sırasında meni kanallarını kapatır. Meni gelişi esnasında idrar kanallarını kapatır. Böylece idrar ve meni aynı kanaldan geldikleri halde birbirlerine karışmazlar” diye konuştu.

Ailesel özellik dikkat çekiyor

Ailesel özelliğe dikkat çeken Dr. Özkan şöyle devam etti:

“Prostat bezi erkeklerin yarısında belli bir yaşta büyümeye başlar. İyi huylu (selim) prostat büyümesine benign prostat hiperplazisi (BPH) adı verilir. Bu büyümenin nedeni ve kimlerde olacağı tam olarak bilinmemektedir. Ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında amcalarında prostat büyümesi olanlarda hastalık daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90’ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü bildirilmektedir. Prostata bağlı her erkekte aynı şikâyetler görülmez.”