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Prostat iltihabı, belirtileri ve tedavisi nedir?

31.10.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat bezinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan prostatit (prostat iltihabı), acı ve rahatsızlık verici olabilir. Prostat iltihabı tedavisi mümkün olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, prostat iltihabının bir tipinde tedavi gerekmediğini, diğer tiplerinde ise ilaç tedavisi ile iltihabın giderilmesi amaçlandığını söyledi.

Prostat iltihabı, belirtileri ve tedavisi nedir?

Prostat mesanenin altında, rektumun önünde yerleşmiş üreme sisteminin önemli bir organıdır. Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezinin iltihaplanmasıdır. Acı ve rahatsızlık verici olabilir ancak tedavisi vardır. Prostat iltihabının bir tipinde tedavi gerekmezken, diğer tiplerinde ilaç tedavisi ile iltihabın giderilmesi amaçlanır.

Prostatit en basit tanımıyla, prostat bezinin iltihaplanmasıdır.3 50 yaşın altındaki erkeklerde en sık karşılaşılan üreme sistemi hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökendeki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir ve erkeklerin %50 ‘den fazlası hayatlarının bir noktasında prostatit atağı geçirmektedir

PROSTAT İLTİHABI NASIL ANLAŞILIR?

Büyüyen prostat idrar akımını zorlaştırdığı için hastalarda idrar yaparken zorlanma, tam idrar yapamama, gece sık idrara çıkma, idrar yapıp rahatlayamama, yeniden idrar yapma hissi, idrar yapmaya başlamada zorlanma, kesik kesik yapma ve idrar kaçırma gibi birtakım yakınmalara yol açar. Bazen idrarda kanama, sık idrar yolu enfeksiyonu, tam tıkanma, idrar kesesinde taş oluşumu ve çok ihmal edilmesi durumunda böbrek fonksiyonunda bozulmalara yol açarak yaşamı tehdit edici durumlara yol açabilir. Prostat büyümesi ciddi şekilde hayat konforunu azaltan bir rahatsızlıktır.

ERKEKTE PROSTAT İLTİHABI BELİRTİLERİ

Prostat kanseri belirtilerini genel olarak sıralamak gerekirse şu şekilde belirtebiliriz:

1-İdrar yaparken veya boşalma sırasında meydana gelen güçlük
2- İdrar yaparken kesik kesik ve zayıf akması
3- Mesanenin dolu olduğu hissi
4- Özellikle geceleri daha sık idrara çıkma ihtiyacı
5- İdrar sızıntısı
6- İdrarda kan

Prostat iltihaplarında en sık görülen şikayetler idrarda yanma, idrarın tam boşalmadığı hissi, apış arasında dolgunluk hissi ve yumurtalıklarda ağrıdır. Bazen idrarda kesiklik, sık idrara gitme, menide yanma, ateş, idrarda tıkanma ve kasıklarda ağrı olabilir. Erken boşalma, sertleşme bozukluğu ve cinsel isteksizlik görülebilir.

PROSTAT İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut bakteriyel prostatiti olan hastalarda:

  • Belirtiler genellikle ani ortaya çıkar ve çok şiddetlidir.
  • Hastalar genellikle acil servise başvururlar.

En belirgin belirtiler;

– Yüksek ateş, üşüme-titreme
– İdrar yaparken şiddetli yanma hissi
– Mesaneyi tam boşaltamama hissi

Kronik bakteriyel prostatiti olan hastalarda:

Belirtiler akut bakteriyel prostatite benzer; fakat yüksek ateş yoktur.
En belirgin belirtiler;

– İdrar yaparken yanma hissi
– Sık idrara çıkma ihtiyacı
– Geceleri idrara çıkma ihtiyacı
– Perine (testislerle, makat arasında kalan bölge) bölgesinde, testislerde (yumurtalıklarda), mesanede, bel bölgesinde ve makat etrafında ağrı.

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