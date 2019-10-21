"Prostat kanseri erkek akrabalara geçebiliyor"

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen tür olduğunu belirterek, "Ailesindeki erkek akrabalarında prostat kanseri olan kişilerde prostat kanseri gelişme ihtimali artmakta ve daha genç yaşlarda prostat kanseriyle karşılaşılabilmektedir" dedi.

Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında ikinci sıklıkta geldiğini ifade eden Medicana Konya Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, “Prostat kanseri için risk faktörleri arasında yaşlanma, ırk, androjenler, ailede prostat kanseri olan hasta varlığı ve yağlı gıdalar sayılabilir. Özellikle ailesindeki erkek akrabalarında prostat kanseri olan kişilerde prostat kanseri gelişme ihtimali artmakta ve daha genç yaşlarda prostat kanseriyle karşılaşılabilmektedir” dedi.

“Belirti vermeksizin ortaya çıkar”

Prostat kanserinin genellikle herhangi bir belirti vermeksizin ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Gönülalan, bunun hastalarda nadiren şikayet oluşturduğunu söyledi. Karşılaşılan sorunlara değinen Droç.

Doç. Dr. Gönülalan, “Prostat kanseri ile birlikte olan prostat büyümesi varlığında idrar yapmakta zorluk, idrar hızında azalma, sık idrara çıkma ve gece birden fazla kez idrar yapma gibi şikayetlerle karşılaşılabilmektedir. Bu şikayetler özellikle prostatın büyümesiyle idrar kanalında tıkanmaya neden olduğu hastalarda ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda prostat kanserinin prostatta oluşturduğu kontrolsüz büyümeye bağlı olarak hastaların bazılarında idrardan kan gelmesi de söz konusu olmaktadır” diye konuştu.