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'Prostat kanseri riski, yaş ilerledikçe artıyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

OSMANİYE Sağlık Müdürü Dr.

'Prostat kanseri riski, yaş ilerledikçe artıyor'

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmemekle birlikte yaş ilerledikçe riskin artığını söyledi.
15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla açıklama yapan Dr. Öznavruz, prostatın, erkek üreme sisteminin parçası olan salgı bezi olduğunu, mesanenin altında yer aldığını ve prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu kanserinin gelişebildiğini söyledi. Türkiye'de ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülenin prostat kanseri olduğu belirten Öznavruz, "Baba, erkek kardeş ya da ağabeyinde prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Doymuş yağlarda, hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı ve kırmızı etten zengin, sebze- meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini artırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe aşağıdaki bazı şikayetlere yol açabilir, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar ve kanlı meni gibi şikayetlerin olması prostat kanseri olduğunu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan en az biri olduğunda, üroloji uzmanına başvurulmalıdır" dedi.
TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK
Prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, "Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli muayene olması ve kanda prostat spesifik antijen (PSA) testini yaptırması erken tanı konulması açısından önemlidir. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi (kemoterapi) diğer evrelerde gerekli görülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.
Dr. Hasan Öznavruz, tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma sağlıklı kiloda kalmanın prostat kanseri riskini azaltabildiğini ve aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığının öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.

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