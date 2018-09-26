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Prostat kanserine "Centilmenler Sürüşü"yle dikkati çekecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:51 | Son Güncelleme

Prostat kanserine dikkati çekmek amacıyla her eylül ayının son pazar günü düzenlenen "Centilmenler Sürüşü" etkinliğinde bir araya gelecek 150 iş adamı, mavi kravat takarak klasik motosikletleriyle sürüş gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Prostat kanserine dikkati çekmek amacıyla dünyanın birçok şehrinde her eylül ayının son pazar günü gerçekleştirilen "Centilmenler Sürüşü" etkinliği, 30 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Etkinlik kapsamında Kalamış Marina'da bir araya gelecek olan yaklaşık 150 gönüllü iş adamı, mavi kravat takarak, prostat kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak için klasik motosikletleriyle sürüş gerçekleştirecek.

"Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla düzenlenecek etkinlikle, prostat kanseriyle mücadele eden hasta, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtti.

- "Prostat kanseri konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz"

Prostat kanserinin ilerleyen yaşlarda görülme sıklığının arttığına işaret eden Er, şöyle devam etti:

"Prostatın büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan idrara çıkmakta zorlanmak, gece idrarları ya da idrara çıkılmasına rağmen rahatlayamamak gibi sorunlar, prostat kanserinin de habercisi olabilir. Prostat kanseri ilerlediğinde kemik ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları ile kendini gösterebilir. Yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanıyı çok önemsiyor ve tedavide olumlu sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. İlerleyen evrede kemoterapi ile birlikte veya kemoterapi olmaksızın yeni nesil ilaçlarla tedavi uygulayabiliyoruz."

Prof. Dr. Er, 30 Eylül'de "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla gerçekleştirilecek motosiklet sürüşüyle prostat kanseri konusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

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