HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prostat kanserini, çikolata kistini engeller, doğurganlığı destekler! Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor! Hayıt bitkisi nedir, ne işe yarar?

Prostat kanserini, çikolata kistini engeller, doğurganlığı destekler! Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor! Hayıt bitkisi nedir, ne işe yarar?

14.05.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklar ve sorunlar için doğada mucize dolu bitkiler yer alıyor. Önemli olan o bitkinin hangisi olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığıdır. Bu bitkilerden biri de hayıt olarak bilinen Akdeniz bölgesinde yetişen güzelliği ile göz kamaştıran bir bitkidir. Hayıt tohumu olarak da bilinen hayıt bitkisi faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kadın hastalıklarına iyi gelen hayıt bitkisinin erkeklerde cinsel ise cinsel etkiyi yerle bir ettiği iddia ediliyor.

Prostat kanserini, çikolata kistini engeller, doğurganlığı destekler! Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor! Hayıt bitkisi nedir, ne işe yarar?

Hayıt otu, az kişi tarafından biliniyor olsa da çok eski yıllardan beri alternatif tıpta kullanılan bitkilerin başında gelir. Başta prostat olmak üzere birçok soruna iyi geldiği bilinen hayıt otu, kadınlarda cinsel isteği artırıyorken erkeklerde ise cinsel isteği azalttığı bilinmektedir.

Haziran ile Temmuz aylarında mor çiçekler açtıktan sonra toplanır. Hayıt otunun birçok faydası olduğu alanında uzman kişiler tarafından belirtiliyor. Hayıt otu nedir? Hayıt otunun faydaları nelerdir? Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otu nasıl kullanılır?

HAYIT OTUNUN FAYDALARI

Hayıt otu, karabibere benzeyen küçük tohumlara sahiptir. Bu yüzden hayıt tohumu olarak da bilinmektedir. Hap, öz, tentür gibi birçok şeklinde besin takviyesi olarak kullanılan hayıt tohumunun faydaları saymakla bitmiyor. Kadınların karşılaştığı hormonsal sorunları gidermeye birebir faydası olan hayıt otunun erkeklerde cinsel arzuları köreltmek için de kullanıldığı biliniyor.

monk-pepper-1633164_1920

REGL SANCILARINI RAHATLATIR

Kadınların PMS döngülerinde ortaya çıkan ağrı ve sancıları rahatlatmak için hayıt otu kullanılabilir. Yapılan çeşitli araştırmalar, hayıt tohumunun göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı ve irritabl duygu durumlar gibi PMS belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.

MİYOM OLUŞUMUNU ENGELLER

Rahim miyomlar kanserli olmayan tümörlerdir ve rahim duvarları içinde oluşmaktadır. Değişik boyutlar ve şekillerde olan bu miyomların yaşattığı rahatsızlık semptomları farklı hallerde kendini göstermektedir. Miyom oluşumunu önlemek ve azaltmak için en önemli yol dengeli bir hormon sistemini sağlamaktır. Hayıt tohumunda ise hormon dengesi için progesterona yardımcı olabilmektedir.

monk-pepper-3671425_1920

AKNE VE SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER

Hormon dengesizlikleri ve ruhsal dalgalanmalar yaşıyorsanız bunlar akne oluşumuna neden olabilmektedir. Eğer, özellikle çene bölgesinde aylık akne saldırılarına uğruyorsanız, hayıt bu tür sivilce ve akneler için doğal bir ilaç olabilmektedir. Hayıt hormon dengesizliğini gidererek kadınlardaki akne oluşumunu engelleyebilmektedir. Yapılan ön çalışmalarda, hayıt bitkisinin hormon etkilerini düzenleyerek premenstrüel sivilce oluşuma engel olduğu ortaya çıkmıştır.

iStock-1330381962

DOĞURGANLIĞI DESTEKLER

Hayıt bitkisi düşüklere neden olan progesteron hormonun yüksek olması gibi hormonsal düzensizlikleri gidererek doğurganlığa yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, rahmin iç tabaka bölgesindeki endometrial hiperplazi üretiminin artması nedeniyle oluşan hücrelerin aşırı büyümesi durumunu engellemekte, bunların rahim kanseri ile sonuçlanmasını önlemektedir.

PROSTAT KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR

Hayıt tohumu vücudun hormon dengesine yardımcı olmak için doğal ve bitkisel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Erkeklerde prostat kanserinin başlamasını engellemek için testosteron hormonu düzeylerini düşürebilmektedir. Bu nedenle yıllar boyunca doğal bir antiandrojen (erkeklik hormonun bazı etkilerinin devre dışı bırakılması) olarak hayıt tohumundan faydalanılmıştır.

iStock-1139799832

MENOPOZ BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Progesteron düzeyinin düşük olması menopoz belirtilerini önemli ölçüde etki ettiğine inanılmaktadır. Hayıt bitkisinin ise luteinizan hormonlarının salgılanmasını arttırdığı, böylece progesteron seviyelerini yükselttiği söylenmektedir. Avrupalı bazı doktorların sıcak basması gibi menopozun genel belirtilerini tedavi etmek için hayıt bitkisini önerdiği bilinmektedir.

EMZİREN ANNELERDE SÜT ARTIRIR

Hayıt çayı vücuttaki prolaktin seviyelerini artırmaya yardımcı olduğu için süt artışı mümkün olabilmektedir. Prolaktin süt üretimini regüle eden bir dişi hormondur. Eğer emziren bir anne iseniz, bu iddiayı destekleyecek hiçbir teyit çalışma olmadığı için kullanmadan önce doktorunuza ya da jinekologunuza danışmanız gerekmektedir.

iStock-860253578

ÇİKOLATA KİSTİNE İYİ GELİR

Endometriozis (çikolata kisti) problemi yaşayan kadınlar için hayıt bitkisini tüketmek bir seçim olabilmektedir. Bu bitkinin kullanım alanları zaten genel olarak vücut içindeki çeşitli kimyasal tepkimeleri düzenlemeye yardımcı olma üzerinedir. Bu tarz durumlar için hayıt bitkisinin kullanılacak dozu tedavinin başında kesinleştirilmeli ve uygun miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır.

ANTİOKSİDANDIR

Hayıt otu vücutta dolaşan serbest radikalleri yok eden birkaç antioksidan özellik içermektedir. Bu serbest radikaller hücresel düzeyde oksidatif stresten sorumlu olabildiği gibi erken yaşlanma ve kanser de dâhil olmak üzere vücutta bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Bunun gibi durumları hayıt çayınızı keyifli bir şekilde tüketerek bastırabilirsiniz.

ERKEK VE KADINLARDA ETKİSİ BAMBAŞKA

Hayıt otu, kadınlarda cinsel isteği dengede tutarken erkeklerde tam tersi etki oluşturur. Hayıt otunun faydaları arasında erkeklerde cinsel isteği arttırma söz konusu değildir. Hayıt otu erkeklerde cinsel isteğin azalmasına sebep olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kansere davetiye çıkarıyor! Eti pişirirken bunlara dikkatKansere davetiye çıkarıyor! Eti pişirirken bunlara dikkat
Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu! Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu!
Elon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındıElon Musk açıkladı: Twitter anlaşması askıya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Meteor iddiası sosyal medyayı salladı!

Meteor iddiası sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.