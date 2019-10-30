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"Prostat kanserinin erken teşhisi Merkezefendi’de yapılıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Erkeklerde görülen en sık kanser türünün prostat kanseri olduğunu vurgulayan Merkezefendi Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.

Erkeklerde görülen en sık kanser türünün prostat kanseri olduğunu vurgulayan Merkezefendi Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İlker Çelen, kanserin tanısı için prostat biyopsisinin Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapıldığını belirtti.
Özellikle kanserojen maddelerle olan temas ve sağlıksız beslenme gibi sebeplerle kişilerin prostat kanserine yakalanmasının kolaylaştığını dile getiren Merkezefendi Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İlker Çelen, “Prostat kanseri yavaş ilerleyen bir kanser türü olup erken teşhis ve tedavi ile bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Prostat kanseri sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Bu hastalık sinsi bir şekilde hiçbir semptom vermeden de oluşabilmektedir. Bununla beraber idrar yolları şikayetleri ile de kendini belli edebilir ve bu semptomlar idrar yollarının diğer hastalıkları ile benzer şikayetler verdiğinden dolayı kendini gizleyebilir. Bu sebeple özellikle 45 yaşından sonra hiçbir şikayet olmasa bile rutin üroloji hekimine başvurarak basit yöntemlerle bu hastalık için araştırma yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Genetik faktörler riski artıyor
Prostat kanseri oluşumunda genetik faktörlerin önem taşıdığı ve ailesinde prostat kanseri bulunan kişilerde prostat kanseri oluşmasının arttığını belirten Op. Dr. Çelen, “Ailesinde prostat kanseri olan bireylerde ise 40 yaşından sonra bu araştırmalar yapılmalıdır. Prostat kanseri teşhisi için günlük poliklinik şartlarında basit kan tetkikleri ve ürolojik muayene neticesinde prostat kanseri ya da diğer idrar yolları rahatsızlıklarına tanı koyulabilmektedir. Özellikle PSA kan testi ve ürolojik muayene ile prostat kanserinden şüphelenilen hastalar yine günübirlik çok kısa süren bir hastanın konforunu bozmayan ama teşhis için çok önemli olan ultrason kılavuzluğunda prostat biyopsisi (prostattan parça alınması) işlemi ile tanı alınabilmektedir” dedi.

Merkezefendi’de yapılıyor
Merkezefendi Devlet Hastanesinde ultrason kılavuzluğunda prostat biyopsisi için gerekli şartlar hastane yönetiminin desteği ile sağlandığını belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Çelen, "Uygun şartlarda ve hastalarımızın kolay ulaşabileceği şekilde artık prostat biyopsisi yapılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 15 dakikalık kısa bir işlemle hastalarımız aynı gün evlerine ve normal yaşantılarına dönebilmektedir. Halkımız tarafından yaşlanmanın doğal neticesi olarak görülen idrar yolları şikayetlerinin böyle önemli ve ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğinden hastaların doğru teşhis ve tedavi alabilmeleri için üroloji hekimine başvurmaları çok önemlidir” diye konuştu.

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