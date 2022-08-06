Prostat nedir, nelere dikkat edilmeli? Prostat tedavisi nasıl olur?

Prostatın idrar yolunu sıkıştırması ve idrar yapmayı zorlaştırmasıyla idrar kesesi de zorlanır, kalınlaşır, hassaslaşır. Mesane trabeküle olur, yani girintili çıkıntılı bir hal alır. İleri dönemde çukurlar ve divertiküller oluşur, böbrekler bozulabilir. Hasta idrar yapamazsa sonda konması gerekir. Adenom, hastanın asıl prostatını dışa doğru iterek bir kapsül haline getirir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil konu hakkında bilgiler verdi.

PROSTAT AMELİYATI NE ZAMAN OLUNUR?

İdrar çok zayıf ise,

Hastanın şikayetleri çok ise,

Hastaya sonda konmuş ise,

İdrar kesesi tam boşaltılamıyorsa,

İlaçlara rağmen düzelmiyorsa.

PROSTATIN BÜYÜMESİYLE YAŞANAN SORUNLAR

Zayıf idrar yapma,

Gece idrara kalkma,

Sık idrara çıkma,

İdrarı kesik kesik yapma,

İdrar yapmada bekleme,

İdrarı tam boşaltamama

HOLEP AMELİYATINDAN SONRA İDRAR KAÇIRMA YAŞINIR MI?

Prostat ameliyatları arasında sfinkter denen idrar tutan kasları en iyi koruyan yöntem HOLEP ameliyatıdır. İdrar tutan kaslar çok iyi görülür, yaklaşılmaz, çok iyi korunur. Ancak ameliyattan önce idrar tutan sfinkterin tembelleşmiş olması halinde, nadiren bazı hastalarda sonda çekildikten sonra geçici idrar damlamaları görülebilir. Bu damlamalar ilaç ve eksersizlerle bazen birkaç gün, bazen de bir kaç hafta içinde düzelir. Kalıcı idrar kaçırma görülmez.

Holep ameliyatı, hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek yani kapalı olarak yapılır. Holmium Laserle sonradan büyümüş olan adenom, kapsül halini almış hastanın kendi prostatından ayrılarak çıkarılır ve hastada hiç adenom dokusu yani sonradan büyüyüp de idrar yolunu sıkıştıran doku kalmaz.

Lazerle kanamalar çok iyi kontrol edildiği için hasta çok az kan kaybeder. Çok rahat bir şekilde yatağına gelir.

PROSTAT AMELİYATININ AVANTAJLARI

Holmium Laser ile kapalı olarak yapılır, az kanamalı bir ameliyattır.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlara da yapılabilir.

Kalp ve akciğer problemi olan hastalarda tercih edilen ameliyattır.

Ereksiyonla (sertleşmeyle) ilgili sinirlere zarar vermez.

Adenomun tamamı çıkarılır. Çıkan dokular tahlile gönderilir.

Hastaların çoğu ertesi gün evine gidebilir. Sonda süresi kısadır.

Hasta çok rahat idrar yapar,

Her büyüklükte prostata yapılabilir.



