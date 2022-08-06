HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prostat nedir, nelere dikkat edilmeli? Prostat tedavisi nasıl olur?

Prostat nedir, nelere dikkat edilmeli? Prostat tedavisi nasıl olur?

06.08.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat; idrar kesesinin altında, yerleşmiş kestane büyüklüğünde erkek salgı bezidir. İçinden idrar yolu geçer. Buluğ çağından sonra gelişir, yetişkin erkeklerde meninin bir kısmını sağlar, meni kanalı da prostatın içinden idrar yoluna açılır. 40-50 yaş sonrası bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar yolunun etrafından yeni bir doku büyümeye başlar, içinden geçen idrar idrar yolunu sıkıştırır. Sonradan büyüyen bu dokuya adenom denir, kanser değildir.

Prostat nedir, nelere dikkat edilmeli? Prostat tedavisi nasıl olur?

Prostatın idrar yolunu sıkıştırması ve idrar yapmayı zorlaştırmasıyla idrar kesesi de zorlanır, kalınlaşır, hassaslaşır. Mesane trabeküle olur, yani girintili çıkıntılı bir hal alır. İleri dönemde çukurlar ve divertiküller oluşur, böbrekler bozulabilir. Hasta idrar yapamazsa sonda konması gerekir. Adenom, hastanın asıl prostatını dışa doğru iterek bir kapsül haline getirir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil konu hakkında bilgiler verdi.

PROSTAT AMELİYATI NE ZAMAN OLUNUR?

  • İdrar çok zayıf ise,
  • Hastanın şikayetleri çok ise,
  • Hastaya sonda konmuş ise,
  • İdrar kesesi tam boşaltılamıyorsa,
  • İlaçlara rağmen düzelmiyorsa.

iStock-1093255688

PROSTATIN BÜYÜMESİYLE YAŞANAN SORUNLAR

  • Zayıf idrar yapma,
  • Gece idrara kalkma,
  • Sık idrara çıkma,
  • İdrarı kesik kesik yapma,
  • İdrar yapmada bekleme,
  • İdrarı tam boşaltamama

HOLEP AMELİYATINDAN SONRA İDRAR KAÇIRMA YAŞINIR MI?

Prostat ameliyatları arasında sfinkter denen idrar tutan kasları en iyi koruyan yöntem HOLEP ameliyatıdır. İdrar tutan kaslar çok iyi görülür, yaklaşılmaz, çok iyi korunur. Ancak ameliyattan önce idrar tutan sfinkterin tembelleşmiş olması halinde, nadiren bazı hastalarda sonda çekildikten sonra geçici idrar damlamaları görülebilir. Bu damlamalar ilaç ve eksersizlerle bazen birkaç gün, bazen de bir kaç hafta içinde düzelir. Kalıcı idrar kaçırma görülmez.

Holep ameliyatı, hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek yani kapalı olarak yapılır. Holmium Laserle sonradan büyümüş olan adenom, kapsül halini almış hastanın kendi prostatından ayrılarak çıkarılır ve hastada hiç adenom dokusu yani sonradan büyüyüp de idrar yolunu sıkıştıran doku kalmaz.

Lazerle kanamalar çok iyi kontrol edildiği için hasta çok az kan kaybeder. Çok rahat bir şekilde yatağına gelir.

PROSTAT AMELİYATININ AVANTAJLARI

  • Holmium Laser ile kapalı olarak yapılır, az kanamalı bir ameliyattır.
  • Kan sulandırıcı ilaç kullananlara da yapılabilir.
  • Kalp ve akciğer problemi olan hastalarda tercih edilen ameliyattır.
  • Ereksiyonla (sertleşmeyle) ilgili sinirlere zarar vermez.
  • Adenomun tamamı çıkarılır. Çıkan dokular tahlile gönderilir.
  • Hastaların çoğu ertesi gün evine gidebilir. Sonda süresi kısadır.
  • Hasta çok rahat idrar yapar,
  • Her büyüklükte prostata yapılabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz! Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!
KPSS soruşturmasında yeni detaylar!KPSS soruşturmasında yeni detaylar!
KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’
Anahtar Kelimeler:
prostat ağrısı nerede hissedilir prostat ameliyatı prostat belirtileri prostat belirtileri nelerdir prostat belirtisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

TOTOBO çetesi çökertildi!

TOTOBO çetesi çökertildi!

İlginizi Çekebilir

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.