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Prostat nedir? Prostat belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
31.05.2024 20:05
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Prostat erkek üreme sisteminin önemli bir parçasıdır ve mesanenin hemen altında, rektumun önünde yer alır. Ceviz büyüklüğünde olan bu bez, meninin sıvı kısmını üretir ve spermin taşınmasına yardımcı olur. Yaş ilerledikçe prostatla ilgili çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir ve bu durumlar erkeklerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Peki prostat nedir ve neden olur?

Prostat nedir? Prostat belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Prostat nedir?
  • Prostat neden olur?
  • Prostat belirtileri nelerdir?
  • Prostat tedavisi nasıl yapılır?

Prostat sağlığını korumak için düzenli sağlık kontrolleri önemlidir. 50 yaşını geçmiş veya aile öyküsünde prostat kanseri bulunan erkeklerin PSA testi yaptırmaları önerilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigaradan uzak durmak da prostat sağlığı için faydalıdır.

Prostat nedir?

Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. İdrar torbasının altında, rektumun önünde yer alır ve üretradan (idrarın vücuttan atılmasını sağlayan kanal) geçer. Prostat hastalıkları, erkeklerde yaygın olarak görülen ve prostat bezini etkileyen bir dizi sağlık sorunudur. Prostata bağlı hastalıklar şöyledir:

  • Prostat büyümesi
  • Prostat kanseri
  • Prostatit

Prostat neden olur?

Prostat büyümesinin en yaygın nedeni yaşlanmadır. 50 yaşından sonra erkeklerin yarısında benign prostat hiperplazisi (prostat büyümesi) görülebilir. Ayrıca aile geçmişi, ırk, hormonlar ve yaşam tarzı da prostatın büyümesinde rol oynar.

Prostat belirtileri nelerdir?

Prostatla ilgili sorunlar, genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkar ve çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler, prostatın büyümesi, iltihaplanması veya kanser gibi durumlarla ilişkili olabilir. Prostat belirtileri şöyledir:

  • İdrar yapmaya başlamada zorluk
  • Zayıf veya kesik kesik idrar akışı
  • Mesaneyi tam olarak boşaltamama hissi
  • İdrar yaparken ağrı veya yanma
  • Kanlı idrar
  • Sık sık idrara çıkma ihtiyacı, özellikle geceleri
  • Cinsel ilişkide ağrı veya zorluk

Prostat tedavisi nasıl yapılır?

Prostat tedavisi genel olarak hastalığın seyrine göre değişiklik gösterir. Prostat nasıl geçer sorusu hastalığın türüne göre farklıdır. Prostat büyümesi tedavisinde düzenli egzersiz, beslenme ve kilo kontrolü gibi yaşam tarzı değişikliğine gidilmelidir. Ayrıca prostatın küçülmesini sağlamak veya idrar akışını iyileştirmek için ilaç tedavisi uygulanabilir.

Ağır prostat büyümesi durumunda TURP gibi cerrahi işlemlerin uygulanması gerekebilir. Bu cerrahi işlemde prostatın bir kısmı veya tamamı alınır. Diğer durumlarda prostatı küçültmek için lazer tedavisi ya da prostat hücrelerini yok etmek için termal ablasyon kullanılabilir.

Prostatit tedavisi için antibiyotikler, ağrı kesiciler, idrar akışını iyileştirmek için ilaç tedavileri; sıcak oturma banyoları ve masaj önerilebilir. Prostat kanserinde ise aktif izleme ve tarama testleri önemlidir. Prostat kanserinde radyoterapi, hormon tedavisi ya da kriyoterapi kullanılabilir.

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prostat prostat kanseri
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