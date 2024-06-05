Prostat nedir? Prostat belirtileri ve tedavisi

Prostat sağlığını korumak için düzenli sağlık kontrolleri önemlidir. 50 yaşını geçmiş veya aile öyküsünde prostat kanseri bulunan erkeklerin PSA testi yaptırmaları önerilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigaradan uzak durmak da prostat sağlığı için faydalıdır.

Prostat nedir?

Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. İdrar torbasının altında, rektumun önünde yer alır ve üretradan (idrarın vücuttan atılmasını sağlayan kanal) geçer. Prostat hastalıkları, erkeklerde yaygın olarak görülen ve prostat bezini etkileyen bir dizi sağlık sorunudur. Prostata bağlı hastalıklar şöyledir:

Prostat büyümesi

Prostat kanseri

Prostatit

Prostat neden olur?

Prostat büyümesinin en yaygın nedeni yaşlanmadır. 50 yaşından sonra erkeklerin yarısında benign prostat hiperplazisi (prostat büyümesi) görülebilir. Ayrıca aile geçmişi, ırk, hormonlar ve yaşam tarzı da prostatın büyümesinde rol oynar.

Prostat belirtileri nelerdir?

Prostatla ilgili sorunlar, genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkar ve çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler, prostatın büyümesi, iltihaplanması veya kanser gibi durumlarla ilişkili olabilir. Prostat belirtileri şöyledir:

İdrar yapmaya başlamada zorluk

Zayıf veya kesik kesik idrar akışı

Mesaneyi tam olarak boşaltamama hissi

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Kanlı idrar

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı, özellikle geceleri

Cinsel ilişkide ağrı veya zorluk

Prostat tedavisi nasıl yapılır?

Prostat tedavisi genel olarak hastalığın seyrine göre değişiklik gösterir. Prostat nasıl geçer sorusu hastalığın türüne göre farklıdır. Prostat büyümesi tedavisinde düzenli egzersiz, beslenme ve kilo kontrolü gibi yaşam tarzı değişikliğine gidilmelidir. Ayrıca prostatın küçülmesini sağlamak veya idrar akışını iyileştirmek için ilaç tedavisi uygulanabilir.

Ağır prostat büyümesi durumunda TURP gibi cerrahi işlemlerin uygulanması gerekebilir. Bu cerrahi işlemde prostatın bir kısmı veya tamamı alınır. Diğer durumlarda prostatı küçültmek için lazer tedavisi ya da prostat hücrelerini yok etmek için termal ablasyon kullanılabilir.

Prostatit tedavisi için antibiyotikler, ağrı kesiciler, idrar akışını iyileştirmek için ilaç tedavileri; sıcak oturma banyoları ve masaj önerilebilir. Prostat kanserinde ise aktif izleme ve tarama testleri önemlidir. Prostat kanserinde radyoterapi, hormon tedavisi ya da kriyoterapi kullanılabilir.





