Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi hastalıklarında uyguladıkları TUMT adı verilen mikrodalga tedavisinin başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Dr. Işık, "Mikrodalga tedavisi ile ameliyatsız bir şekilde, prostatın bir kısmının ısı ile küçültülmesi ve yok edilmesi amaçlanıyor" dedi.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek olan TUMT hakkında bilgi verdi. TUMT’un ağrısız ve ameliyatsız bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dr. Işık, "Bu yöntemde hastanın idrar yolundan yerleştirilen mikrodalga kateteri ile prostatın bir kısmının ısı ile küçültülmesi ve yok edilmesi amaçlanıyor. Uzun yıllardır kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle hayat konforu azalan hastalarımızda TUMT tedavisi sonrasında olumlu sonuçlar gözlemliyoruz” dedi.

Özellikle iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda ilaca bağımlılığın TUMT yöntemiyle engellendiğini belirten Dr. Işık, mikrodalga tedavinin hastayı ağrısız ve kısa bir sürede iyileştirdiğini vurguladı. Dr. Işık, “Kronik prostatitli hastalarda ise, prostat içerisine yerleşen bakterilerin bulunduğu özel alanlar ısı ile yok ediliyor. Böylelikle ağrılı boşalma, zor idrar yapma ve kasık ağrıları bu tedavi ile ortadan kalkıyor” dedi.