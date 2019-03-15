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Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi hastalıklarında uyguladıkları TUMT adı verilen mikrodalga tedavisinin başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Dr. Işık, "Mikrodalga tedavisi ile ameliyatsız bir şekilde, prostatın bir kısmının ısı ile küçültülmesi ve yok edilmesi amaçlanıyor" dedi.
Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek olan TUMT hakkında bilgi verdi. TUMT’un ağrısız ve ameliyatsız bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dr. Işık, "Bu yöntemde hastanın idrar yolundan yerleştirilen mikrodalga kateteri ile prostatın bir kısmının ısı ile küçültülmesi ve yok edilmesi amaçlanıyor. Uzun yıllardır kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle hayat konforu azalan hastalarımızda TUMT tedavisi sonrasında olumlu sonuçlar gözlemliyoruz” dedi.
Özellikle iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda ilaca bağımlılığın TUMT yöntemiyle engellendiğini belirten Dr. Işık, mikrodalga tedavinin hastayı ağrısız ve kısa bir sürede iyileştirdiğini vurguladı. Dr. Işık, “Kronik prostatitli hastalarda ise, prostat içerisine yerleşen bakterilerin bulunduğu özel alanlar ısı ile yok ediliyor. Böylelikle ağrılı boşalma, zor idrar yapma ve kasık ağrıları bu tedavi ile ortadan kalkıyor” dedi.

İyi seçilmiş hasta grubunda başarı yüzde 90
Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan mikrodalga uygulamasının, kısa bir süre içerisinde tamamlandığını belirtti. Dr. Işık, "Bir saat kadar süren işlemden sonra hastalarda herhangi bir yan etki görülmez. Hasta işlem bitiminde eve gidip günlük hayatına geri dönebilir. Aynı zamanda bu tedaviyi alan hastalarda kanama şikayetinin de olmadığını görüyoruz" dedi.
Mikrodalga tedavisinin, kronik prostatit ve iyi huylu prostat büyümesi rahatsızlığının iyileştirilmesinde oldukça etkili olduğunu ifade eden Dr. Işık, tedavinin başarı oranının iyi seçilmiş hasta grubunda yüzde 90’ın üzerinde olduğunu vurguladı. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Işık, "İyi seçilmiş hasta grubunda yani prostat gram ağırlığı çok fazla olmayan ve kronik prostatiti ileri düzeyde olmayan hafif ve orta düzeyde prostat büyüklüğüne sahip olan erkeklerde başarı oranı yüzde 90’ın üzerindedir. Mutlak operasyon gerekliliği olan, prostatının tümünün anatomik olarak ortadan kaldırılması gereken hastalarda mikrodalga tedavisi tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.

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