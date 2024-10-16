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Prostata ne iyi gelir, ne iyi gelmez? Çok su içmek prostata iyi gelir mi?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.10.2024 20:41
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Yaşa ya da cinsiyete bağlı olan bazı hastalıklar bulunur. Bu tür hastalıklar, her cinsiyette ya da her yaşta görülebilse de bazı yaşlarda ve kişilerde daha yüksek görülme potansiyeline sahiptir. İdrar torbası ile ilgili bir rahatsızlık olan prostat sorunu da bu tür hastalıklardan biridir ve daha çok erkeklerde bulunur.

Prostata ne iyi gelir, ne iyi gelmez? Çok su içmek prostata iyi gelir mi?

İçindekiler

  • Prostat neden olur?
  • Prostata ne iyi gelir?
  • Prostata ne iyi gelmez?
  • Prostat neyi sevmez?
  • Prostatı hangi yiyecek küçültür?
  • Çok su içmek prostata iyi gelir mi?

İdrar torbasının çıkışını sarmalayan ceviz büyüklüğünde olan salgı bezinin adı prostattır. Daha çok erkeklerde görülen prostat sorunu kadınlarda daha farklı olarak görülür. Kadınların bedeninde yer alan skene bezi, erkeklerdeki prostata eş değer kabul edilir. Üriner sistemin bitiş kısmına yakın bölümde dış idrar kanalı ve mesane arasındaki organ prostattır. Bu bölgede yaşanan sorunlar ciddi hastalıklara da neden olabilir.

Prostat neden olur?

Prostat belirtileri ve tedavisi sorunun ne şekilde görüldüğü ve hangi nedenden kaynaklandığına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak prostat yaşa bağlı olarak gelişir ve görülür. Ancak altında başka nedenler de olabilir.

Prostatın büyümesi, çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. Başlıca nedeni yaş ilerlemesidir. Diğer başat neden de erkeklik hormonu adı da verilen testosteronun ve östrojenin uyarıcı etkisidir. Vaktinde müdahale ve tedavi edilmezse kansere de dönüşen prostat sorunlarının başka nedenleri ise şunlar olabilir:

  • Genetik nedenler
  • Çevresel endenler
  • Yaş
  • Irk
  • Obezite
  • Beslenme hataları
  • İdrar sorunlarının yaşanması
  • Bulaşıcı enfeksiyonlar

Prostata ne iyi gelir?

Halk arasında da sık kullanılan ve bilinen prostata iyi geldiği kabul edilen çeşitli yöntemler ve besinler vardır. Bu besinlerin prostata iyi geldiği ya da olası prostat sorunlarının önüne geçtiği kabul edilir. En bilinen yiyecekler ve içeceklerin başında ise şunlar gelir:

  • Domates
  • Zerdeçal
  • Balık
  • Yumurta
  • Brokoli
  • Somon
  • Soya fasulyesi
  • Yeşil çay
  • Baklagiller
  • Kabak çekirdeği

Prostata ne iyi gelmez?

Bazı besinlerin prostata iyi gelmediği, hatta prostat ile ilgili rahatsızlıkları tetiklediği bilinir. Bu nedenle bu tür besinleri, belli bir oranda ve dengede tüketmek gerektiği düşünülür. Prostata iyi gelmediği bilinen besinlerden bazıları şunlardır:

Tuz
Kafein
Alkol
Sigara
Aşırı süt tüketimi
Kırmızı etlerin aşırı tüketimi

Prostat neyi sevmez?

Prostat ile ilgili sorunların önüne geçebilmek için güçlü bir bünye ve bağışıklık sistemi gereklidir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam ve düzenli beslenme ile vücudun sağlığının korunabileceği kabul edilmiştir.

Prostat sağlığını koruyabilmek için son derece önemli kabul edilen beslenmeye dikkat edilmelidir. Özellikle kafein, alkol, nikotin tüketiminden uzak durulmalı ve sebze, meyve; gerektiği kadar da beyaz ya da kırmız et ile beslenmek gereklidir.

Prostatı hangi yiyecek küçültür?

Özellikle erkeklerde görülen prostat rahatsızlıklarının önüne geçmek ve prostatın büyümesine engel olabilmek için doğru beslenmek son derece önemlidir. Prostatın büyümesine engel olan ya da küçülten başlıca besinler dikkatle ve doktor kontrolünde tüketilmelidir.

Bu besinler domates, nar, zerdeçal, kabak çekirdeği, somon gibi farklı vitaminlere ve minerallere sahip olan besinlerdir.

Çok su içmek prostata iyi gelir mi?

Tüm uzmanların önerdiği gibi, gün içinde gerektiği kadar su tüketmek, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Ayrıca çeşitli hastalıkların oluşmasında da engel niteliğindendir. Cildi koruyan, bünyeyi güçlendiren su tüketimi prostat için de önerilir.

Bol su tüketmenin yanında düzenli sebze ve meyve yemek de prostatın büyümesine engel olan besinler arasında kabul edilir. Önerilmeyen gıdaların, yiyeceklerin ve içeceklerin tüketilmesi prostatın büyümesine ve çeşitli rahatsızlıkların görülmesine neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
prostat
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