Prostatın MR ile erken teşhisi mümkün

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte prostat dokusunun MR ile daha iyi göründüğünü belirten Antalya ve Lara Anadolu Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doktor Katrancı, “Prostat MR ile tanıyı erkenden koyuyoruz ve tedavi sürecini de erkenden başlatıyoruz. Böylelikle hastanın yaşama ve iyileşme oranı da yükseliyor” dedi.

Antalya ve Lara Anadolu Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doktor Nurettin Katrancı, erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri ve modern görüntüleme tekniği olan prostat MR hakkında açıklamalarda bulundu. Prostat kanserinde Manyetik Rezonans (MR) tekniği kullanılarak yapılan yöntemle kanser için şüpheli bir alan olup olmadığının değerlendirilebildiğini belirten Doktor Katrancı, “PSA değeri yüksek hastalarda yapılan kör biyopsilerde prostat kanseri yakalanamıyor. Böyle olunca tam anlamıyla tanıyı koyamıyoruz. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte prostat dokusu MR ile daha iyi gösterilmeye başlandı. Biz yaklaşık dört yıldır Prostat MR üzerine çalışıyoruz. Bu dört yıl içinde gerçekten bazılarında bir, bazılarında iki, bazılarında ise üç defa biyopsi yapılarak prostat kanseri yakalanamamış hastalarda Prostat MR ile yerini tam olarak belirliyoruz, oraya yöneliyoruz ve biyopsi yapıp tanıyı koyuyoruz. Böylelikle kanseri erkenden tespit etmiş oluyoruz. Tedavide tanı çok önemlidir. Prostat MR bize tanıyı koymamızı ve tedavi sürecini hızlı bir şekilde başlatmamızı sağlıyor. Hastanın yaşama ve iyileşme oranı da yükseliyor” dedi.

“Kanserli bölge tespit ediliyor”

Katrancı, “Prostat dokusu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, günümüzde görüntülüme yöntemi olarak prostat MR tekniği de gelişerek, hastalığın tanı ve tedavi aşamalarını ileri noktaya taşımıştır. Standart yöntemlere kıyasla MR, kanserli dokunun prostat içinde yerini ve kanser olasılığını yüksek doğruluk oranıyla tahmin etme ve tedaviyi yönlendirme imkanı sunmaktadır. PSA (Prostat Spesifik Antijen) değeri yüksek hastalarda yapılan kör biyopsilerde prostat kanseri yakalanamıyor ki biz yaklaşık dört yıldır Prostat MR üzerine çalışıyoruz. Biyopsi yapılarak prostat kanseri yakalanamamış hastalarda MR’da kanserli dokuyu buluyoruz, yerini tespit ediyoruz. MR’da kanserli nokta çok daha net görülüyor. Kanserli bölgeyi tespit ettikten sonra doktor o bölgeye yöneliyor ve sadece o bölgeden biyopsiler alıyor. Yani Prostat MR özelliği gerçekten doktora nereye yönelmesi ve nereden biyopsi yapması gerektiğini iyi bir şekilde anlatıyor. Bu yüzden klinik kullanımı çok arttı. Füzyon biyopsisi denilen yeni bir süreç de başladı. Ultrason füzyon biyopsisi yavaş yavaş dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Bizimde yakın gelecekte füzyon biyopsisi yapma gibi hedefimiz var” sözleriyle MR ile kanserli bölgeyi daha iyi görebildiklerini söyledi.

“Yaşama oranı yükseliyor”

Prostat kanserinde, lezyonu bulmak ve onun biyopsi ile gerçekten kanser olduğu tanısını koymanın çok önemli olduğunu vurgulayan Katrancı, “Çünkü tanıyı koyunca tedaviyi başlatıyorsunuz. Hastanın PSA’sı yüksek yani kandaki kanserle ilgili olabilecek ya da kanser kuşkusu yaratan değeri yüksek. Siz bu hastaya kanser tanısını koymadan tedaviye başlayamazsınız. Prostat MR burada devreye giriyor. Prostat MR ile tanıyı erkenden koyuyoruz ve tedavi sürecini başlatıyoruz. Böylelikle hastanın yaşama ve iyileşme oranı da yükseliyor” dedi. "Yılda bir kez PSA"

Prostat kanserinden PSA’nın önemine değinen Katrancı, “Prostat kanserinin en önemli tanı aracı PSA’dır(Prostat Spesifik Antijen). PSA bir kan tahlilidir. PSA değeri yükseldiği zaman prostat kanseri açısından kuşku oluşuyor. PSA yüksekliği bazen prostatın iltihabından ya da prostat çok büyüdüğü zaman da oluyor. Fakat eğer PSA yüksekliği devam ediyor ise ya da çok yükselmişse prostat kanseri olasılığı da çok yüksek demektir. Tabi PSA ile tek başına kanser diyemezsiniz. Ama PSA yüksekse kanser kuşkusu da yüksektir diyebiliriz. Bu yüzden elli yaş üstü erkekler yılda bir kez PSA değerlerini kontrol etmelidir” açıklamasında bulundu.