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Protein değeriyle yumurta en ucuz gıda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de protein değeri olarak en ucuz gıdanın yumurta olduğunu belirten Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, lokantada içilen çorba yerine aynı fiyata alınabilecek 8 yumurta ve  ekmekle 4 kişilik ailenin karnını doyurabileceğini söyledi.

Protein değeriyle yumurta en ucuz gıda

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - TÜRKİYE'de protein değeri olarak en ucuz gıdanın yumurta olduğunu belirten Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, lokantada içilen çorba yerine aynı fiyata alınabilecek 8 yumurta ve ekmekle 4 kişilik ailenin karnını doyurabileceğini söyledi. Kula, "Şu an ülkemizde en ucuz gıda yumurtadır. Protein değeri de yüksektir" dedi.
Her yaşta bireyin günlük beslenmesinde mutlaka yer alması gereken yumurta, içerdiği vitamin ve minerallerce beyin gelişimi ile göz sağlığına iyi gelirken, kansızlık gibi birçok rahatsızlığın önlenmesinde de yardımcı oluyor. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Kula, yumurtanın, Türkiye'de protein değeri yüksek en ucuz gıda ürünü olduğunu söyledi. Türkiye'de yumurta üretiminin, ülke ihtiyacının ötesinde olduğunu belirten Kula, "Bu üretimin fazlası da başta Irak olmak üzere başka ülkelere ihraç edilmektedir. Ülkemizde çağdaş üretimler sayesinde Avrupa kalitesinde verimlilik sayesinde Türkiye, yumurta üretimin de belirli bir noktaya ulaştı. Yumurta, ülkemizde bunların neticesinde en ucuz protein kaynağı olarak yer almaktadır. Yeni nesiller sağlıklı ve ucuz bir şekilde bu protein kaynakları ile beslenmektedir" diye konuştu.
'ÇORBA FİYATINA YUMURTAYLA 4 KİŞİ DOYABİLİR'
Girdilerin yükselmesine rağmen yumurtanın yine de en ucuz besin kaynağı olduğunu kaydeden Kula, artan maliyetlerin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını da savundu. Türk toplumunun yumurtayı güven ve huzurla tüketebileceğini vurgulayan Kula, "Ucuz protein kaynağından yeni nesilleri mahrum etmesinler. Çok ucuz olduğunu çeşitli kriterle de anlatabiliriz. Bugün bir çorba içtiğiniz zaman 7-8 lira para verirsiniz. Protein değeri ise fazla değildir. Bugün 4 yumurta kırsanız yarım ekmek ile birlikte bedenen çalışan bir kişi fevkalade yemeğini tamamlamış olur. 8 yumurta ve 2 ekmek ile ise bir aile öğününü tamamlayabilir. Çorba fiyatına yumurta ile 4 kişi doyabilir. Yumurta üretimi ile hem ülke ihtiyacını karşılıyoruz hem de fazlasını ihraç ederek döviz girdisi sağlıyoruz" dedi.
'YUMURTA EN UCUZ VE EN SAĞLIKLI PROTEİN KAYNAĞI'
Balıkesir'de yumurta üretimi yapılan tesiste üretim müdürü olarak görev yapan veteriner Aytaç Duman, yumurtanın besin değerine dikkat çekti. 6 aydan itibaren bebekler dahil herkesin günde en az 1 yumurta tüketmesi gerektiğini belirten Duman, "Yumurta en sağlıklı ve en ucuz protein kaynaklarından biridir. Bugün baktığımızda 6’lı bir yumurta kolisi fiyatı 3 lira civarında. Bir kafeye gidip çay içtiğinizde de aynı parayı ödüyorsunuz. 6 yumurta, bir ailenin bir öğününü karşılayabilir. Doyuruculuk anlamında da bir ailenin öğününü karşılayabilir. Bu bağlamda yumurtanın süte göre proteinden yararlanabilme özelliği yüzde 15 daha fazladır. Kırmızı ete göre ise yüzde 25 daha fazla ve yararlıdır" diye konuştu.

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Protein değeriyle yumurta en ucuz gıdaProtein değeriyle yumurta en ucuz gıdaProtein değeriyle yumurta en ucuz gıdaProtein değeriyle yumurta en ucuz gıda

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