Protein eksikliği, hastalıklara davetiye çıkarıyor

Yeterli protein alınamaması, gebelikte ölü doğum riskini arttırmaktan, çocuklarda büyüme ve zeka geriliğine, yetişkinlerde aşırı yorgunluğa, yaşlılarda ise kas erimesine varan rahatsızlıklara neden oluyor. Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bir kişinin günlük protein ihtiyacının kilogram başına 1 gram olduğunu, 70 kg ağırlığında bir yetişkinin günde 70 gr. protein tüketmesi ve bunun da yarısını tavuk, balık, et gibi hayvansal protein kaynaklarından sağlaması gerektiğini söyledi. Obezite, dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalar Türkiye’de erkeklerin yüzde 20,5’inin kadınların da yüzde 41’inin obez ya da aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde 400 milyon kişi obez ve yaklaşık 1,6 milyon kişi de aşırı kilolu. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenme ile bedensel ve zihinsel gelişim için mutlaka hayvansal protein tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Obezitenin hızla yayılması sebebiyle 5 yıl önce obeziteye karşı geleceğin sağlıklı bireylerinin yetişmesinde en fazla rol üstlenen kadınları bilinçlendirme amacıyla Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç tarafından başlatılan Dengeli Beslen Harekete Geç Kampanyası’na rehberlik eden Uzm. Diyetisyen Olcay Barış, proteinin, kan hücreleri ve hemoglobin yapımı için gerekli olduğuna dikkat çekerek, genel olarak protein yetersizliğinin en başta halk arasında kansızlık olarak bilinen anemiye neden olduğunu belirtti.

Uzm. Diyetisyen Barış, protein yetersizliğinde sindirim organlarında, özellikle ince bağırsak mukozalarında oluşan bozukluklar sonucunda besinlerin sindirilip emilmesinin güçleştiğini ifade ederek, "Diğer besin öğelerinin vücutta kullanılması olumsuz yönde etkilenir ve bunun sonucu olarak halsizlik yaşandığına, kas kaybı ve ciltte sıvı birikmesi ile ödem oluşur" dedi ve çeşitli durum ile yaş gruplarında protein yetersizliğinin belirtilerinin nasıl anlaşılacağını maddeler halinde şöyle sıraladı: Protein yetersizliği gebelikte ölü doğum riskini arttırıyor

"Gebelik süresince yeterli protein tüketimi olmazsa ölü doğumsal sorunlar riski artabiliyor. Gebelik döneminde protein eksikliği; kilo kaybı, kas yorgunluğu, sık enfeksiyon kapma, fazla sıvı tutulması gibi sorunlara yol açabiliyor. Çocukların ileriki yaşlardaki yaşam kalitesini ve sağlığını bozuyor

Çocuklarda büyüme geriliği, zeka gelişiminde duraklama, sık tekrarlayan ishaller, protein ve kalsiyum eksikliğine işaret edebiliyor. Çocuklukların ileriki dönemlerde de yaşam kalitesini ve sağlığını bozabilecek bu eksikliklere karşı erken yaşlarda önlem alınması gerekiyor. Yeterince protein alamamanın neden olduğu ve büyümede, gerileme, anemi, ödem, karaciğer yağlanması, deri ve saçta rek değişiktiği, gastrointestinal bozukluk, psikomotor değişiklikler ve kas harabiyeti gibi belirtilerle kendini gösteren kwashiorkor hastalığı yetişkinlere oranla çocuklarda daha yaygın görülüyor.