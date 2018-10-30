HABER

Protein enziminin aşırı yağlanmayı önlediği keşfedildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2018 21:51 | Son Güncelleme

Fareler üzerine yapılan deneylerde, "FGFBP3" adı verilen protein enziminin vücuttaki üretiminin artırılmasının metabolizmayı düzenleyerek aşırı yemeye bağlı yağlanmayı azalttığı görüldü

Bilim adamları, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengeleyerek aşırı yağlanmayı önlediğini keşfetti.

ABD'nin Georgetown Üniversitesinden bilim adamları, "FGFBP3" adı verilen protein enziminin vücuttaki üretiminin artırılmasının obez farelerde yağ oranını belirgin şekilde dengelediğini tespit etti.

Araştırmacılar genetik olarak sürekli yemeye programlanmış fareler üzerinde yaptıkları deneyde, "FGFBP3" protein enziminin üretimini yapay olarak artırarak 18 gün sonunda yağ oranını 3'te 1 oranında düşürmeyi başardı.

Söz konusu protein enziminin insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlendiğine, dolayısıyla yapay bir ilaç olmadığına dikkati çeken bilim adamları, bu terapinin insanlarda obezitenin yanı sıra şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması gibi metabolizma bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

PARTNERHer şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısı için doğal tedavi yöntemleri! Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısı için doğal tedavi yöntemleri!
Dünyaya hemşirelerin gözünden baktılarDünyaya hemşirelerin gözünden baktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FGFBP3 metabolizma bozuklukları obezite Protein

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike

Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike

Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısı için doğal tedavi yöntemleri!

Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısı için doğal tedavi yöntemleri!

Türkiye’de sayıları giderek artıyor! Kritik uyarı...

Türkiye’de sayıları giderek artıyor! Kritik uyarı...

Chia tohumu nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı?

Chia tohumu nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı?

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor! İşte o araştırma

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor! İşte o araştırma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.