Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önüne geceyarısı giderek slogan attığı için görevden alınan Eski MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’a yaptığı açıklamada, kendilerinin slogan attığını ancak Akşener’in ‘ortalığı yırttığını’ söyledi. Aslan ‘bir mekanda otururken kanı kaynayan partililerin teklifi’ ile gerçekleştirdikleri baskın sırasında “Bilmiyorum. O da olabilir ama önce söylediğim daha yüksek bir ihtimal” diye cevaplıyor. Gazeteci Fuat Uğur, Hakan Aslan’ın olayla ilgili açıklamalarını şöyle aktardı: Herkes gibi Akşener’in liderleriyle ilgili ileri geri konuşmasına tepki gösteren MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan ve ülkücü arkadaşları da öyle düşündüler. Öyle içerlemişlerdi ki o gece hasta ziyaretinden sonra oturdukları bir mekânda “Hadi Ankara’ya gidip İP Genel Merkezi önünde tepkimizi gösterelim” demişlerdi. Sonra Hakan Aslan “Arkadaşlar, bizim işimiz değil, Ankara teşkilatı karar verir buna” demiş onları durdurmuştu. Ama o da sonunda çevresindeki kanı kaynayan partililerin “O zaman Akşener’in Küplüce’deki evinin yakınına gidip protestomuzu yapalım” teklifine olumlu bakmıştı.

‘BİZ AKŞENER’İ ANKARA’DA SANIYORDUK’ Evet, MHP Üsküdar ilçe teşkilatının görevden alınan Başkanı Hakan Aslan telefonla aradı ve uzun uzun konuştuk.

Olayın başlangıcı böyle. Sonrasını ise şöyle anlatıyor:

“Bana inanın, biz Akşener’in evinin önüne gittiğimizde onu Ankara’da sanıyorduk. Zaten evinin 50-60 metre uzağında durup ‘Ülkücü hareket susturulamaz, Meral şaşırma sabrımızı taşırma’ gibi sloganlar attık. Bir baktık Meral Akşener’in eşi Tuncer Bey pencereye çıkmış bize ‘Hadi oradan’ diye bağırdı. Ardından Meral Hanım çıktı, ‘Erkekseniz gelin ulan, yuh size, hadi lan gelsenize’ diyerek ortalığı yırttı. Biz de zaten fazla durmadık, geri döndük.” Uğur görüşmede Aslan’a ‘kışkırtılıp kışkırtılmadıklarını’ sorduğunda ise ‘bilmiyorum’ yanıtını aldı! Yazının ilgili bölümü şöyle: Hakan Aslan’ın sözlerinden bu işe kendi kendilerine karar verdikleri, içeriden bir kışkırtma ihtimalinin düşük olduğu anlaşılıyor. Doğru mu anladım diye kendisine de sordum. Hakan Aslan kabul ediyor ve “Yanlış yaptık, duygularımız aklımızın önüne geçti” diyor. Ama şunu da ekliyor: