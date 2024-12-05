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  4. Protesto sonrası tutuklanmışlardı! "Bazı tutukluların başörtülerinin kesildiği" iddiasına soruşturma! 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırıldı

Protesto sonrası tutuklanmışlardı! "Bazı tutukluların başörtülerinin kesildiği" iddiasına soruşturma! 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırıldı

05.12.2024 20:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katıldığı bir programda protesto eden 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasındaki 7 genç kadının Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişleri sırasında başörtülerinin kesildiği iddiasıyla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırıldı.

Protesto sonrası tutuklanmışlardı! "Bazı tutukluların başörtülerinin kesildiği" iddiasına soruşturma! 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuyla Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bazı tutukluların, ceza infaz kurumuna kabulleri sırasında başörtülerinin kesildiği iddiasının yer aldığı haberlerin yayımlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

"5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ikinci maddesinde; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanacağı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı hüküm altına alınmış olup, ceza infaz kurumlarımızda yürütülen her türlü iş ve işlem, anılan mevzuat hükmü doğrultusunda yerine getirilmektedir."

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Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, yukarıda yer verilen iddianın yer almasını müteakip, olayın etraflıca araştırılması amacıyla derhal kontrolör görevlendirilmiş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızın yönetiminde manevi değerlerimize en üst düzeyde hassasiyet gösterilmekte olup, aksi yöndeki davranışlara asla taviz verilmemektedir." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cezaevi
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